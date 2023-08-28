علاء البطل يترأس الجمعية العامة لشركتي جمسة والزعفرانة

ترأس المهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، الجمعية العامة لشركتي جمسة والزعفرانة لمناقشة نتائج الأعمال لسنة 2022/2023.

وقال المهندس محمد المليجي رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تمكنت من تحقيق نسبة 120% من خطة الإنتاج، خلال العام المالي 2022/2023، بسبب المحافظة على إنتاج البئرين جنوب شرق 5 وجنوب شرق 11 واللذان ينتجان بالطلمبة الغاطسة الكهربية.

وتابع "المليجي" أنه بالإضافة إلى التحكم الجيد في مشروع حقن المياه بالحقل والمحافظة على ضغط الخزان الجوفي لتعظيم الزيت المسترجع منه، وقامت الشركة بعمل دراسات جيولوجية للمكامن البترولية المتواجدة بمنطقة الامتياز بحقل جمصة والمناطق المجاورة لها لدراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المكامن وكميات الزيت الإجمالية المتواجدة بها مما يعظم من الاحتياطيات البترولية التي يمكن استخراجها من هذه المكامن.

فيما تطمح إلى تعزيز وزيادة إنتاج الشركة من خلال تحقيق خطة التطوير وعمل الدراسات الاستكشافية، ولذلك فقد شاركت شركة جمييتكو مع شركة كايرون، وتم الانتهاء من بناء نموذج حقل الزعفرانة الثابت الجديد لكلا من خزاني الكريم والروديس واتبع بنجاح على نطاقي تاريخي جيد للنموذج الديناميكي وقد تم اقتراح خطط تنمية مستقبلية بالتوصية بحفر آبار جديدة لاختبار وتقييم المناطق المحتملة الموصى بها لدعم الحفر المستقبلي وزيادة الإنتاج.

في إطار السعي لإيجاد فرص استكشافية، قامت جمييتكو يعمل دراسة جيولوجية لخزاني البلاعيم والكريم وعمل مضاهاة لتكوين طبقة الكريم مع الحقول المجاورة المنتجة مع إعادة التفسير السيزمي التركيبي لها بالإضافة إلى دمج نتائج اختبار طبقة الكريم في بنر جمسة SE- 9B والتي أشارت لتواجد غاز ويقدر بحجم 11 مليار قدم مكعب غازا ومصاحب معه من المتكثفات 0.17 مليون برميل زيت مع التوصية يعمل تنقيب لطبقة البلاعيم في البئر SE- 15B أو حفر بئر جانبي قصير.

وأكد أنه بالإضافة إلى نجاح الشركة في تطبيق منظومة الطاقة النظيفة (الطاقة الخضراء) من خلال الإستخدام الأمثل للغاز المنتج من الأبار المنتجة في توليد الكهرباء عن طريق مولدات الغاز بدلا من استخدام الديزل، وخفض انبعاثات الغازات الدقينة بنسبة 12% عام 2022/2023، مما أدى إلى تقليل استهلاك الوقود الأمر الذي أدى إلى وتقليل معدلات استهلاك الديزل بحوالي 950 ألف لتر سنويا مما له أثر كبير على تخفيض التكلفة الدولارية.

علاء البطل يترأس الجمعية العامة لشركتي جمسة

وكشف أنه تم تحقيق أداء مستدام في السلامة والصحة والبيئة وترشيد الطاقة، وقد نجحت الشركة في تسجيل مستوى عالي من أداء السلامة بما في ذلك 11 مليون ساعة دون إصابات، وأيضاً الحصول على ثلاث شهادات للجودة في معايير إدارة الجودة والبيئة والأمن والسلامة 9001 ISO و 45001 ISO 14001 EMS والمتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.