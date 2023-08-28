أمجد الوكيل يكشف لـ"الدستور" تفاصيل المشاركة الكورية في تنفيذ محطة "الضبعة" النووية

استقبل الدكتور أمجد الوكيل - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوفد الكوري برئاسة السفير كيم يونج هيون – السفير الكوري لموقع المحطة النووية بالضبعة.

استقبل الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء السفير كيم يونج هيون – السفير الكوري في جمهورية مصر العربية بمدينة "نواة" المدينة السكنيه لإقامة العاملين بمشروع المحطة النووية بالضبعة.

الدكتورأمجد الوكيل يستقبل السفير الكوري في القاهرة بالضبعة

ووجه الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه التحية والترحيب بالوفد الكوري رفيع المستوى برئاسة السفير الكوري بجمهورية مصر العربية.

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعبر الجانبان عن سعادتهما بمشاركة الشركات الكورية تحت رئاسة شركة "KHNP" المشاركة في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وأكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأنه على مدى الأشهر الـ12 الماضية، شهد مشروع المحطة النووية بالضبعة تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وتسليم أول معدة رئيسية من معدات طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل "Core Catcher" للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصي بالضبعة الذي انشأته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الموقع لاستقبال مكونات المحطة النووية بالضبعة.

قيادات الضبعة في استقبال الوفد الكوري في مصر

كما أشار إلى أنه خلال هذه الفترة تم الاحتفال بتوقيع العقد بين شركة "أتوم ستروي إكسبورت" وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) التي ستتولى الأعمال المتعلقة بإنشاء "جزيرة التوربينات" للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية.

الدكتور أمجد الوكيل يستقبل السفير الكوري في القاهرة

كما قال رئيس مجلس الإدارة بأن من القيم والمبادىء الأساسية لبرنامج الطاقة النووي المصري هي الحصول على دعم المجتمع النووي الدولي بشكل فعال، حيث أنه بالإضافة إلى المشاركة الوثيقة لشركائنا الروس، مشاركة شركة كورية ذات خبرة مثل شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) في مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقاً لهذا المبدأ الهام وكما أن وجود سعادة السفير الكورى بموقع المحطة النووية بالضبعة هو شهادة على دعم كوريا والتزامها بهذا التعهد التاريخي والذي سيؤتي بثماره على حياة الشعب المصري وتوطيد أواصر التعاون في هذا المجال.

جولة الوفد الكوري في الضبعة

وأكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال مشاركة الشركات المصرية مع الشركة الكورية والشركات الروسية في تنفيذ المشروع، كما أكد على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد بمثابة حافز لتعميق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع الوفد الكوري

الضبعة يضم خبراء كوريين

وقال السفير كيم يونج هيون – السفير الكورى في جمهورية مصر العربية انه منذ توليه مقاليد السفارة الكورية في جمهورية مصر العربية فإنه يسعد بالعمل في جمهورية مصر العربية التي تربطها علاقات صداقة وطيدة وتعاون مشترك مع كوريا الجنوبية، كما عبر عن سعادته انه في مستهل عمله حرص على زيارة هذا الصرح العملاق مشروع محطة الضبعة النووية والذي سيضم المزيد من الخبراء الكوريين، كما عبر أن اختيار مصر للطاقة النووية يأتي ليؤكد على سياسة الدولة المصرية نحو تبني خيار الطاقة النووية كأحد الطاقات النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة.

السفير كيم يونج هيون – السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية مع رئيس الضبعة

وقد تخللت الزيارة جولة بمدينه نواة وزيارة الرصيف البحرى ثم الوحدة النووية الأولى الجاري تنفيذ أعمال الإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للجدول الزمني للمشروع حيث عرض مدير المشروع من الجانب المصري ومدير المشروع من الجانب الروسي ومدير المشروع من الجانب الكوري تقارير الأعمال لإيضاح ما تم تحقيقه وما يجري تنفيذة من اعمال وماهو مخطط.

شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP)

وختاماً عبر الجانبان عن سعادتهما بما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن بموقع المحطة النووية بالضبعة وكذا تطلع الجانبين إلى رؤية المشاركة التي سيتم تقديمها في الأشهر والسنوات القادمة من قبل المقاولين من الباطن الكوريين المشاركين في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما في ذلك شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP).