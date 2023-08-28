إنجاز.. مانشستر سيتى الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالبريميرليج

في الوقت الذي تمكن فيه فريق مانشستر سيتي من تحقيق العلامة الكاملة 9 نقاط في الأسابيع الثلاثة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عجز فريقا شيفيلد يوناتيد الصاعد حديثا إلى البريميرليج، وإيفرتون عن جمع أي نقطة.

نتائج مانشستر سيتي في الأسابيع الثلاثة الأولى في البريميرليج

كان مان سيتي قد فاز في الأسبوع الأول على فريق بيرنلي الصاعد حديثا إلى البريميرليج بنتيجة ثلاثية نظيفة، وفي الأسبوع الثاني على فريق نيوكاسل يوناتيد بنتيجة هدف دون رد، وفي الأسبوع الثالث شيفيلد بنتيجة 2 – 1.

وبالنقاط التسع هذه يتربع مان سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي.

مان سيتي هو الأقوى على مستوى الدفاع إذ لم تستقبل شباكه سوى هدف.

آرسنال وبرايتون يفشلان في تحقيق ما حققه مانشستر سيتي

في حين فشل فريقي آرسنال، وبرايتون أند هوف ألبيون في تحقيق ما حققه مان سيتي من نتائج في الأسابيع الثلاثة الأولى حيث في الأسبوع الثالث تعادل آرسنال مع فريق فولهام بنتيجة إيجابيا بهدفين لمثلهما،وكان قد تغلب في الأسبوعين الأول، والثاني على فريقي نوتينجهام فورست، وكريستال بالاس بنتيجتي 2 – 1، وهدف دون مقابل على الترتيب.

وبالنقاط السبع هذه يحتل آرسنال المركز الخامس.

3 فرق تجمع 7 نقاط مثل آرسنال

وهناك 3 فرق أخرى قد حصدت مثل آرسنال 7 نقاط لكن بطريقة عكسية حيث تعادلت في الأسبوع الأول ثم كسبت في الأسبوعين الثاني، والثالث، وهي وست هام يوناتيد الذي تعادل في الأسبوع الأول مع فريق بورنموث ثم فاز في الأسبوعين الثاني، والثالث على فريقي تشيلسي، وبرايتون على الترتيب، ويحل وست هام وصيفا.

وتوتنهام هوتسبير إذ تعادل مع فريق برينتفورد في الأسبوع الأول بعده تغلب على فريق مانشستر يوناتيد في الأسبوع الثاني، وبورنموث في الأسبوع الثالث، ويتواجد توتنهام في الترتيب الثالث.

وليفربول، فقد تعادل في الأسبوع الأول مع تشيلسي بعده كسب في الأسبوعين الثاني نيوكاسل، والثالث بورنموث، ويحل ليفربول في المرتبة الرابعة.

برايتون يخسر في الأسبوع الثالث

بينما برايتون في الأسبوع الثالث فقد تلقى هزيمة على يد فريق وست هام بنتيجة 1 – 3.

وكان برايتون قد فاز في الأسبوعين الأول، والثاني بنفس النتيجة العريضة 4 – 1 على فريق لوتون تاون، وولفرهامبتون واندررز على الترتيب.

ويحتل برايتون بالنقاط الست هذه المركز السادس.

وبرايتون هو الأقوى هجوما في الدوري الإنجليزي بـ9 أهداف.

وجمع مثل برايتون 6 نقاط فريقي أستون فيلا، ومانشستر يوناتيد.

فريقان جمعا مثل برايتون 6 نقاط

أستون، فقد تغلب في الأسبوع الثاني على فريق إيفرتون، والأسبوع الثالث على بيرنلي وانهزم في الأسبوع الأول على يد نيوكاسل، ويتواجد أستون في الترتيب السابع.

مانشستر يوناتيد، فقد كسب في الأسبوع الأول وولفرهامبتون واندررز، وفي الأسبوع الثالث نوتينجهام فورست، وخسر في الأسبوع الثاني أمام توتنهام، ويحل مانشستر يوناتيد في المرتبة الثامنة.

شيفيلد وإيفرتون بلا نقاط

على الجانب الآخر ننتقل إلى الفريقين اللذين لم يحصدا أي نقطة، وهما شيفيلد، فقد تعرض لـ3 خسائر متتالية أمام فرق كريستال بنتيجة هدف نظيف في الأسبوع الأول، ونوتينجهام بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الثاني، وأمام مان سيتي في الأسبوع الثالث.

يحتل شيفيلد المركز الـ17 قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.

وإيفرتون، فقد تلقى أيضا 3 هزائم متتالية على يد فرق فولهام بنتيجة هدف دون مقابل في الأسبوع الأول، وأستون بنتيجة كبيرة رباعية نظيفة في الأسبوع الثاني، ووولفرهامبتون بنتيجة هدف دون رد في الأسبوع الثالث.

يقبع إيفرتون في قاع جدول الدوري الإنجليزي دون نقاط.

إيفرتون هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم ينجح في تسجيل أي هدف.

وأيضا يوجد فريقان بلا أي نقطة لكن من مباراتين، وهما بيرنلي، ولوتون.

وكان المفترض أن يلتقي الفريقان في الأسبوع الثاني لكن تأجلت المباراة.