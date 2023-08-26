وست هام يضرب برايتون بثلاثية ويتصدر الدورى الإنجليزى مؤقتًا

سحق وست هام يونايتد مضيفه برايتون ألبيون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم وست هام بهدف دون رد.

وست هام يونايتد يهزم برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز

وهيمن برايتون على الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة فيما عاد فريق وست هام للدفاع واعتمد بشكل أساسي على غلق مساحاتهم واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لتسجيل هدف مباغت.

وسجل جيمس ورد براوس هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 19 بصناعة من زميله مايكل أنطونيو.

وحاول لاعبو فريق برايتون تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول ولكن دفاع وست هام حرمهم من الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو برايتون كرتين على المرمى في الشوط الأول من أصل 9 محاولات وخرجت 7 كرات من الملعب، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لفريق وست هام.

واستحوذ برايتون ألبيون على مجريات اللعب بنسبة 84% مقابل 16% لصالح فريق وست هام يونايتد.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق برايتون ألبيون على مجريات اللعب وتضاعف الأداء الهجومي من كلا الفريقين.

وأضاف جارود بوين الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 58 بصناعة من سعيد بن رحمة بعدما انطلق بالكرة على الجانب الأيسر لملعب برايتون ولعب كرة عرضية لبوين القادم خلف دفاعات برايتون وتسلم الكرة وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يمينه في الشباك.

وسجل مايكل أنطونيو الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة 63.

وضغط فريق برايتون خلال الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل الهدف الأول لتقليص فارق الأهداف مع وست هام.

وسجل باسكال جروس الهدف الأول لبرايتون في الدقيقة 81 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يمين الحارس أريولا.

وتواصلت المحاولات الهجومية لبرايتون في الدقائق التالية من عمر المباراة من أجل إضافة الهدف الثاني والاقتراب من التعادل، فيما تراجع وست هام للدفاع لحرمان لاعبي برايتون من تسجيل الهدف الثاني والحفااظ على تقدمهم.

وسدد لاعبو برايتون ألبيون 9 كرات على المرمى من 22 محاولة وخرجت 13 كرة من الملعب، مقابل 6 تسديدات على المرمى من 11 محاولة لوست هام.

واستحوذ برايتون على مجريات اللعب بنسبة 80% مقابل 20% لصالح وست هام.

ورفع وست هام رصيده لـ7 نقاط ليعتلي صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا، فيما توقف رصيد برايتون ألبيون عند 6 نقاط في المركز الرابع.