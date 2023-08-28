بدعم رئاسي.. كل ما لا تعرفه عن مشروع "أيادي مصر" للحرف اليدوية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأحد معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والتراثية والذي أقيم بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بفندق بيراميزا بالدقى، وشارك في ورشة العمل الافتتاحية عدد من المحافظين ونواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

في السطور التالية تستعرض "الدستور" كل ما لا تعرفه عن مشروع "أيادي مصر" للحرف اليدوية

- انطلقت مبادرة "أيادي مصر" في يوم المرأة المصرية 16 مارس 2021.

- انطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أي- أسواق ومحافظات مصر.

- يتميّز مشروع أيادي مصر بالمعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية بالمحافظات المصرية المُختلفة.

- يهتمّ المعرض بجودة وتنوّع المعروضات الموجودة فيه.

- يعدّ فرصة تسويقية جيّدة للمنتجات اليدوية والتراثية.

- يوفّر منافذ لبيع وعرض المنتجات في مناطق حيويّة بالمحافظات مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

- تحظى المُبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- تعتبر المبادرة عنونا للهوية المصرية وقاطرة للتنمية المستدامة.

- هناك تعاون مثمر بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن في دعم الحرف اليدوية والتراثية.

- تدعم المبادرة تنمية مهارات أعضائها وتطوير البنية التحتية من خلالها.

- المعرض بأتي بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر على دعمها ورعايتها للحرف اليدوية.

- تواجه الحرف اليدوية والتراثية دعمًا كبيرًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

- تسعى المُبادرة إلى تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية.

- تعمل أيضًا على تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة.

- تهدف بتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية بتعاون كامل مع الوزارات.

- تسهم في دعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

- حقق مشروع أيادي مصر العديد من المكاسب والانجازات فيما يتعلق بترويج المنتجات المصرية.

- ساعد المشروع على اكتمال جميع مراحل سلاسل القيمة للحرف التراثية من الإنتاج وحتى التسويق.

- خلقت المبادرة سوق للمنتجات التي أصبحت قادرة على المنافسة.

- يتمّ تجهيز مركز للحرف التراثية واليدوية المصرية بقرية "الفواخير" بالفسطاط ليكون مقرَا للمشروع القومي "أيادي مصر".

جدير بالذكر، يأتي في إطار دعم وتعزيز قدرات الشباب والمرأة، وإدراكاً منا بأهمية التحول في عملية التسويق لمرحلة الرقمنة، حيث يعتبر إنشاء منصة الكترونية أحد المداخل لتعزيز عملية التسويق والتي تتماشى مع روح العصر وتساعد الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادرة على المنافسة العالمية.

كما يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وخلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات والتي تؤدي إلى التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، وأيضاً دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة التي تملكها المرأة المعيلة وما تمثله من مصدر أساسي لدخل أسرتها.