«الدستور» ترصد الحرف اليدوية والتراثية للسيدات في قرى حياة كريمة ببني سويف

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف بإشراف نرمين محمود مقررة الفرع بالمحافظة، ورشة تدريبية بقرية دلاص بمركز ناصر والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدريب وتأهيل السيدات داخل تلك القري على الحرف اليدوية والتراثية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس.

"الدستور" تجولت بين ورش التدريب للسيدات، حيث تم تقسيمهن إلى مجموعات بواقع 20 أو 30 سيدة في كل مجموعة، بوجود مدرب، حيث يتم تعليم السيدات الحرف اليدوية والتراثية عبر ورش بعد توفير كافة الاحتياجات لهن، لكي يكن قادرات على فتح تلك المشاريع بعد التعلم كمصدر دخل لهن ولأسرتهن.



تنوعت الورش، والتي يبلغ عددها أكثر من 16 حرفة لتدريب 600 سيدة على خرز النول، الرسم على القماش، صناعة شنط خوص منتجات جلدية، التجميل، تفصيل الملابس، الإكسسوار التراثي، التطريز، شنط خيش، خرز، وغيرها من الورش الأخرى، ليتم تدريب السيدات عمليًا داخل تلك الورش، بوجود متدرب على أعلى مستوى، وبوجود كافة المواد الخام التي يتم تدريب السيدات عليها، حيث يعمل المتدرب على تعليم السيدات كل ما يخص الحرفة من البداية وإخراجها في شكل نهائي.



وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، لـ"الدستور" إن المجلس نفذ تدريبًا حرفيًا على عدد من الحرف اليدوية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ناصر، حيث يتم استهداف 600 سيدة من مختلف القرى بالمركز. يتم تدريبهن على حرف متنوعة، وتُعلَّم السيدات على عمل مشروعات صغيرة لكي يتم الاستفادة لهن ولأسرهن بعد ذلك.

وأكدت إيمان حسين من قرية الزيتون أنها تعلمت حرفًا يدويًا سهل العمل به في عمل مشروع داخل المنزل كمصدر دخل للأسرة. وجهت الشكر إلى المجلس القومي للمرأة على عمل تلك الورش لكي تساعد السيدات على توفير مصدر دخل ثابت ودائم داخل المنزل.

وأشارت حنان شعبان من قرية عزبة عوض الله إلى أنها تعلمت من خلال الورشة صناعة شنط الخوص، وقالت إن تعلمها لتلك الحرفة سيساعدها على فتح مشروع يكون له دخل ثابت لها ولأسرتها، وأبدت سعادتها بإقامة تلك الورش.

وأوضحت آية سلامة أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تنفيذ مشروعات صغيرة للسيدات، بهدف توفير مصدر دخل لهن ورأس مال لهن ولأسرهن، وأنها تعلمت صناعة الشنط الخيش بعدما قام المجلس بتوفير كافة أدوات التعلم.

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