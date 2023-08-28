الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 73 سلاحا ناريا وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

تفاصيل ضبطيات الأمن العام

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 269 قضية مواد مخدرة بإجمالى 293 متهما ضُبط خلالها “ كمية من مخدر الحشيش وزنت (118,956 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (37,400 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,938 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,810 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,670 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,090 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (865 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت 223 جراما و2350 قرصا مخدرا”.

وتم ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 58 متهما، و165 قطعة سلاح أبيض،  وتنفيذ 57828 حكما قضائيا متنوعا شملت (144 حكم جناية-  17006 حكم حبس جزئى - 3213 حكم حبس مستأنف - 29667 حكم غرامة - 7798 مخالفة).

 ضبط 12 متهما كونوا 3 تشكيلات عصابية

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 12 متهما، ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، و32 متهما  فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و16 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة و218 دراجة نارية مخالفة و14 دراجة نارية مبلغ بسرقتها و26536 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 50 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

الامن العام مديريات الأمن البحث الجنائي الأسلحة النارية مواد مخدرة

مواد متعلقة

"الحماية المدنية" تسيطر على عدة حرائق ببولاق الدكرور والدقى

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية

القبض على 4 لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

السيطرة حريقين في منزل وشقة في بولاق الدكرور والعياط

ضبط متهم بدهس سيدة والتسبب فى وفاتها بدمياط

مباحث القاهرة تضبط لصوص "المشغولات الذهبية" وسرقة المواطنين بأسلوب الخطف

الأمن العام يشن حملات على حائزي السلع التموينية والمواد المخدرة

الأمن العام يضبط 8 قضايا مخدرات وسلاح بحملات أمنية

الأكثر قراءة

"لحقت بوالدتها".. إيداع جثة طفلة بالمشرحة بعد وفاتها أثناء تلقيها العلاج

"تاج الدين" يكشف أعراض المتحور الجديد وهل يستدعي لقاح قومي في مصر؟

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

«كهرباء القناة» توجه بتحصيل مديونيات المنشات السياحية المتوقفة عن السداد

بثلاثية نظيفة.. اتحاد جدة يُسقط الوحدة بدورى روشن للمحترفين

القائم بأعمال رئيس جامعة عين تتابع مستجدات أعمال مدينة عين شمس الطبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب