أسوشيتد برس: "الدبيبة" وافق على اجتماع نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما

أكدت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية كان على علم بلقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما ضمن لقاء سري كشفت إسرائيل عن تفاصيله الساعات الماضية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم أن الدبيبة أصدر قرارا بوقف المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق في إيحاء أنه لم يكن يعلم بتفاصيل اللقاء، لكن قال اثنان من كبار المسؤولين في حكومته لوكالة أسوشيتد برس إن رئيس الوزراء الدبيبة كان على علم بالمحادثات بين وزير خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

تفاصيل لقاء وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي

والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيرهته الليبية نجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي وكان ذلك إنجازاً صغيراً بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، التي أدت سياساتها المتشددة في التعامل مع الفلسطينيين إلى توتر علاقاتها مع العالم العربي بحسب الوكالة.

وقال كوهين إنهما ناقشا أهمية الحفاظ على تراث الطائفة اليهودية في ليبيا، بما في ذلك تجديد المعابد والمقابر وتطرقت المحادثات أيضا إلى المساعدة الإسرائيلية المحتملة لليبيا في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أن وزيرا الخارجية اجتمعوا سرا في إيطاليا الأسبوع الماضي، فيما قالت إنه أول اجتماع على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين، مشيرة إلى أن وزير خارجيتها التقى بنظيرته الليبية في إشارة إلى ازدهار العلاقات.

في غضون ذلك، سعت وزارة الخارجية الليبية إلى التقليل من أهمية الاجتماع ووصفته بأنه “اجتماع غير رسمي وغير مُجهز خلال لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي” وقالت في بيان إن لقاء المنقوش مع كوهين لم يتضمن “أي محادثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

الدبيبة وافق على اجتماع المنقوش بنظيرها الاسرائيلي

وقال أحد المسؤولين للوكالة الأمريكية إن الدبيبة أعطى الضوء الأخضر للاجتماع مع الجانب الإسرائيلي الشهر الماضي عندما كان في زيارة لروما وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء رتب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش.

وقال المسؤول الثاني للوكالة إن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت المنقوش الدبيبة على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس، مشيرا إلى أن الاجتماع توج الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة لجعل ليبيا تنضم إلى سلسلة من الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال المسؤول إن تطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل تمت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز الذي زار العاصمة الليبية في يناير الماضي.

وقال المسؤول إن رئيس الوزراء الليبي أعطى موافقة مبدئية على الانضمام إلى اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، لكنه كان قلقا بشأن رد الفعل الشعبي العنيف.

وقال جليل حرشاوي، زميل مشارك متخصص في ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن ومقره لندن، للوكالة إن الدبيبة سعى إلى إرضاء الحكومات الأجنبية لأنه تعرض لضغوط متزايدة من الأمم المتحدة ودول أخرى بشأن الجمود السياسي في ليبيا.

وقال “الحرشاوي” إن قرار الدبيبة بإيقاف وزير خارجيته يهدف “بلا شك” إلى تهدئة الغضب الشعبي.

وأدى الإعلان عن الاجتماع يوم الأحد إلى احتجاجات متفرقة في طرابلس وبلدات أخرى في غرب ليبيا واقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية لإدانة الاجتماع، بينما هاجم آخرون وأحرقوا مقر إقامة رئيس الوزراء في طرابلس.

وفي بلدة الزاوية أحرق متظاهرون العلم الإسرائيلي، فيما حمل آخرون العلم الفلسطيني كما اندلعت احتجاجات في مدينة مصراتة، معقل الدبيبة.

كما انتقد مجلس النواب الليبي الاجتماع ووصفه بأنه “جريمة قانونية وأخلاقية” ودعا إلى عقد جلسة طارئة الاثنين في مدينة بنغازي حيث تجرم ليبيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون صدر عام 1957.