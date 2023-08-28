الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفيرة بريطانيا لدى ليبيا تجدد دعم بلادها لإنجاز الاستحقاقات الليبية المرتقبة

سفيرة المملكة المتحدة
سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا

جددت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، دعم بلادها لجهود المفوضية العليا الليبية للانتخابات لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة في ليبيا.

 

جاء ذلك خلال لقائها مع رئيس مجلس المفوضية العليا الليبية للانتخابات عماد السايح، حيث تم بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية واستعدادات المفوضية لتنفيدها، وفقا لبيان للمركز الإعلامي للمفوضية أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وبحسب البيان، تناول اللقاء بحث سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاح الانتخابات وفقا للمعايير الدولية، وتقديم الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.


وعلى هامش اللقاء، قامت هارندل وأعضاء مجلس المفوضية بجولة تفقدية لمقر المفوضية للاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، والتي شملت المرصد الإعلامي ومركز العد والإحصاء، وبعض المقرات الحيوية الأخرى.

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