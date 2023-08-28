الحكومة الليبية تعلن إيقاف وزيرة الخارجية عن العمل

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

وطلب المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأحد، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة موافاته بتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.

إيقاف نجلاء المنقوش

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

وعقب الرسالة، تقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق، وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزاني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.

وفي وقت سابق، علق المجلس الرئاسي الليبي، مساء الأحد، على الأنباء التي ترددت عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وطالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتوضيح بشأن تلك الأنباء.

جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء الليبية - وال - دون المزيد من التفاصيل.

وكان المجلس الرئاسي طالب الحكومة في حال ثبوت هذا اللقاء، باتخاذ أقصى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، وفقا لقناة روسيا اليوم.

وأضاف نقلا عن مصادر من المجلس الرئاسي الليبي، أن القانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، في إشارة للقانون رقم 62 لسنة 1957 وأيضا القانون رقم 7 لسنة 1962.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية منها صحيفة يديعوت أحرونوت، عن لقاء سري عقده وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأسبوع الماضي في العاصمة روما، مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وفقا لما نقلته فضائية سكاي نيوز.

مندوب بريطانيا بمجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية لتقديم «تنازلات»

وقبل أيام، طالب مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، الأطراف الفاعلة سياسيًا في ليبيا لتقديم تنازلات من أجل التوافق، وإنهاء الانسداد السياسي في بلادهم، مشددًا على أهمية إحراز تقدم عاجل وملح في المسار السياسي.

المندوب البريطاني يثمن جهود باتيلي للتفاوض بين الأطراف السودانية

وثمن المندوب البريطاني - خلال جلسة بشأن ليبيا في مجلس الأمن حسبما أفادت قناة الوسط الليبية - جهود الممثل الخاص عبدالله باتيلي لتيسير التفاوض بين الأطراف الفاعلة سياسيا في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي، محذرا من تداعيات العنف الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس ودول الجوار.

وتابع المندوب البريطاني لدي مجلس الأمن، أن الأطراف الليبية ينبغي أن تقدم تنازلات والتواصل مع باتيلي لإعطائه فرصة للتوصل لأجواء مواتية لإجراء انتخابات.

ويعقد مجلس الأمن جلسته بهدف بحث سبل التغلب على حالة الجمود القائمة في ليبيا منذ تعذُّر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.