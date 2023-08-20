الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عكاشة: ترحيب مصر بالبيان الليبى يعبر عن جهدها المبذول عبر سنوات

خالد عكاشة
خالد عكاشة

علق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات، على الخطاب الوارد عن وزارة الخارجية المصرية، وترحيبها بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال عكاشة خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن البيان المصري يعبر عن الرؤية المصرية والجهد المبذول منذ سنوات لدعم وتعزيز استقرار ليبيا.

وأضاف: "تعزيز الأمن الليبي يعزز الأمن المصري، وهو ما عبر عنه البيان بشكل واضح"، لافتًا إلى أن الترحيب المصري جاء معبرًا عن العقيدة المصرية في أن يكون الحل الليبي ليبيًا داخليًا خاصًا.

وأوضح خالد عكاشة أن ترحيب مصر يعبر عن إيمان الدولة المصرية بعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، وأن تكون المؤسسات الليبية هي المنوط بها العمل على استقرار ليبيا والإشراف على العملية الانتخابية داخل ليبيا.

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