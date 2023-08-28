الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند: طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما.. وتخفيض 50% للطلاب الوافدين على أسعار الأماكن الأثرية

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت الأخبار، اليوم، ما بين أخبار فنية وأخرى اجتماعية، وفي السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار الترند.

الصحة: تقديم 421 ألفًا و398 خدمة صحية من خلال حملة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 421 ألفًا و398 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 27 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
 

تخفيض 50% للطلاب الوافدين عند دخول المناطق الأثرية والسياحية

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تأتي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، مؤكدة أنه تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين إلي المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.


أشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، خلال فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية في مصر، إلى أنه سيتم منح تخفيض بنسبة 50% إلى جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدة أنه ستتم دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 
طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

علق الناقد الفني  طارق الشناوي على ظهور الفنانة أسما شريف منير حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، موضحًا أنه أمر طبيعي ويحدث في دول العالم مثل أوروبا وغيرها.

لمعرفة التفاصيل اضغط هُنا

"التعليم": توفير وجبات مدرسية لـ14 مليون طالب بتكلفة 7.7 مليار جنيه

قال الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن لدينا 25 مليون طالب من مرحلة الحضانة حتى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم شريكة في الاستراتيجية الوطنية المحدثة للبناء والتغذية، والتي تهدف إلى تحسين التغذية في أنظمة التعليم الرسمية وغير الرسمية.

جاء ذلك خلال إطلاق منظمة الصحة العالمية اليوم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تشمل "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي، مبادرة مشتركة للتصدي لسوء التغذية في أقاليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، وذلك بحضور ممثلين عن وزراء العمل والصحة والزراعة والتعليم والتضامن الاجتماعي والخارجية في مصر.
 

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

أسما شريف منير أسما شريف الناقد السينمائي طارق الشناوي التعليم مواصفات الوجبات المدرسية

الأكثر قراءة

وصول عماد البناني المدير التنفيذي الجديد للزمالك إلى مقر النادي

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

تداعيات أزمة القُبلة.. الاتحاد الإسبانى يُهدد بالانسحاب من "يويفا" حال إقالة روبياليس

القبض على 4 لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب