لو فاتك الترند: طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما.. وتخفيض 50% للطلاب الوافدين على أسعار الأماكن الأثرية

تنوعت الأخبار، اليوم، ما بين أخبار فنية وأخرى اجتماعية، وفي السياق تنشر “الدستور” أبرز أخبار الترند.

الصحة: تقديم 421 ألفًا و398 خدمة صحية من خلال حملة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 421 ألفًا و398 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 27 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

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تخفيض 50% للطلاب الوافدين عند دخول المناطق الأثرية والسياحية

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية تأتي ضمن خطة الدولة في الوصول إلى 30 مليون سائح في 2030، مؤكدة أنه تم اعتماد دعم وزارة السياحة والآثار لدخول الطلاب الوافدين إلي المناطق السياحية بنفس قيمة دخول الطلاب المصريين.



أشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، خلال فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية في مصر، إلى أنه سيتم منح تخفيض بنسبة 50% إلى جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، مؤكدة أنه ستتم دعم المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

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طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

علق الناقد الفني طارق الشناوي على ظهور الفنانة أسما شريف منير حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية، موضحًا أنه أمر طبيعي ويحدث في دول العالم مثل أوروبا وغيرها.

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"التعليم": توفير وجبات مدرسية لـ14 مليون طالب بتكلفة 7.7 مليار جنيه

قال الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن لدينا 25 مليون طالب من مرحلة الحضانة حتى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم شريكة في الاستراتيجية الوطنية المحدثة للبناء والتغذية، والتي تهدف إلى تحسين التغذية في أنظمة التعليم الرسمية وغير الرسمية.

جاء ذلك خلال إطلاق منظمة الصحة العالمية اليوم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تشمل "الفاو" و"اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي، مبادرة مشتركة للتصدي لسوء التغذية في أقاليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، وذلك بحضور ممثلين عن وزراء العمل والصحة والزراعة والتعليم والتضامن الاجتماعي والخارجية في مصر.



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