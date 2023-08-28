الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقى ممثلى "تيدا" الصينية لمناقشة سبل التعاون

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، ممثلي مجموعة تيدا الصين إفريقيا، لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون بشأن مقترح إنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة، بحضور مدير الإدارات المختصة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي مجموعة تيدا الصين لمناقشة الخطوات التنفيذية لسبل التعاون

 

ورحب محافظ بورسعيد بوفد مجموعة تيدا الصين إفريقيا، وتأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة الصين، مشيرًا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.

وخلال اللقاء، تم استعراض جوانب مشروع التعاون بين الجانبين والذي يتكون من جزءين: الملح الخام والكلور القلوي، وتبدأ الإنشاءات في نفس الوقت، ومن المقرر أن تكون فترة الإنشاءات من 24 إلى 30 شهرًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 150 مليون دولار أمريكي.

وأكد المحافظ على أهمية المشروع الذي يأتي بالتزامن مع طفرة صناعية تشهدها بورسعيد، مشيرًا إلى أهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ.

وتطرق المحافظ للحديث عن مشروعات شرق بورسعيد وانطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر، وإقامة أكبر محطة تحلية، والمناطق اللوجستية والصناعية وأكبر منطقة حرة، بالإضافة إلى إنشاء أكبر ميناء محوري وأكبر مزارع سمكية بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن منطقة شرق بورسعيد تضم كل المقومات ولا بد أن تقام مشروعات تناسب حجم التنمية التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور آليات تنفيذ مشروع التعاون، والخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة لسرعة البدء في إقامة المشروع.

من جانبه، قدم ممثلو تيدا الصين إفريقيا الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، وتقديم كامل الدعم في مشروع التعاون وإقامة المشروع ببورسعيد، حيث استعرضوا أهداف المشروع والفوائد التي تعود على محافظة بورسعيد، وأكدوا الحرص على التعاون مع محافظة بورسعيد، لما تشهده من طفرة تنموية غير مسبوقة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
ممثل الصينية خطوات تصنيع محافظة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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