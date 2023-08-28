الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مميزات العمل من المنزل والمجالات المناسبة له.. دراسة توضح

مميزات العمل من المنزل
مميزات العمل من المنزل

أظهرت دراسة أجرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مميزات العمل عن بعد ومجالات العمل التي يناسبها في عصر التطور الرقمي.

وقالت الدراسة بعنوان "العمل عن بُعد واتجاهات العالم ما بعد الجائحة" للباحثة سالي عاشور أن فيروس كورونا سرع من إدخال العديد من المجالات إلى عالم العمل عن بًعد.

وأشارت الدراسة إلى نتائج دراسة استقصائية أخرى أجرتها شركة Ipsos بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي حيث قالت إن 23% من العاملين في 29 دولة حول العالم أكدوا بأنه يعملون الآن من المنزل أكثر مما كانوا عليه قبل جائحة كورونا (كوفيد-19).

قضاء وقت عائلي وتوفير بيئة أقل توتر

ذهبت الدراسة إلى أن من أبرز مميزات العمل من المنزل هي قضاء وقت عائلي أكثر، وذلك بنسبة 27% وخلق بيئة أقل توترًا وذلك بنسبة 18% مع توفير طريقة أكثر استدامة بيئيًا، وذلك بنسبة 17% إلى جانب عدم الحاجة للنقل والمواصلات بنسبة 13%، وتتمثل أخر المميزات في وجود جدول مرن وذلك بنسبة 11%.

و أعرب بعض المديرين التنفيذيين عن قلقهم بشأن الاتجاه للعمل من المنزل حيث أنه يساعد في فقدان الصداقات الحميمية والتعاون والإبداع الذي يتم الحصول عليهم من اللقاءات المباشرة بين الموظفين.

كما أوضحت الدراسة أن فوائد العمل من المكتب تتمثل في الحصول على أجواء التعاون بنسبة 30%، ثم الحصول على بيئة أقل توترًا بنسبة 18%، ثم تحقيق إنتاجية أكثر بنسبة 11%، ثم عبور مسافات تنقل طويلة بنسبة 11%، ثم الحصول على بيئة أكثر هدوءً بنسبة 10%.

التعليم والتمويل

تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها الدراسة أن العمل من المنزل يناسب الوظائف المتعلقة بالخدمات التعليمية والعلمية والتقنية والإدارة والتمويل والتأمين وأيضًا تجارة الجملة والعقارات. 

وفي المقابل أوضحت الدراسة أن العمل من المنزل لا يناسب الوظائف المتعلقة بالبناء وخدمات النقل والتخزين والرعاية الصحية والزراعة والخدمات الغذائية.

انتبه لخفض الراتب

ورغم التفاؤل المحيط بمميزات العمل عن بُعد إلا أن عددًا من الاقتصاديين يحثون على ضرورة توخي الحذر لأن العمل من المنزل قد يترتب عليه خفض الرواتب. 

وأشارت الدراسة أن هناك دراسة استقصائية إلكترونية أجرتها شركة التأمين “بريز “(Breeze) توضح أن 65% من الموظفين الأمريكيين الذين أكدوا أنهم يمكنهم إنجاز وظائفهم بشكل كامل عن بعد، على استعداد لخفض رواتبهم بنسبة 5% من أل حصولهم على العمل من المنزل.

وأجرت الدراسة استطلاعًا للرأي بخصوص هذا الأمر لتأتي نتائجه أن حوالي 55% من جيل (زد) الذي شارك في الاستطلاع لديهم استعداد لاقتطاع 5% من رواتبهم مقابل العمل من المنزل، كما أن حوالي 65% من جيل الألفية لديهم نفس الاستعداد؛ وإلى جانبهم حوالي 70% من الجيل (إكس) و 60% من جيل الطفرة و65% من جميع المشاركين في الاستطلاع.

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مميزات العمل عن بعد عصر التطور الرقمي العمل عن ب عد واتجاهات العالم ما بعد الجائحة العمل من المنزل خفض الرواتب

مواد متعلقة

كيف يقدم العالم برامج تأهيل المعلمين الجدد؟.. إليك بعض النماذج

المحتوى العنيف يؤثر على سلوكياتك.. دراسة تحذر

"تعزيز ثقافة قبول الآخر".. دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية

سلبيات استخدام الميتافيرس؟ دراسة توضح بالدليل

ما هي المخاطر المنتظرة من تطبيق Chat GPT؟ دراسة توضح

حتى لا تنقطع الكهرباء.. انتبه لاستخدام هذه الأجهزة

بعد نتيجة الثانوية العامة.. خبير تربوي ينصح الطلاب بالالتحاق بهذه الجامعات

الأكثر قراءة

150 مليون يورو.. عرض قياسى جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

هل يوجد زيادة في المعاشات الشهر القادم؟ وموعد الصرف

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 وقيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف التعليمية

بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الإثنين 28-8-2023 بالأسواق

موقع النيابة العامة للمرور .. أسرع طريقة للاستعلام عن المخالفات والتظلم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وانتهاء الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب