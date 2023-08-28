حياة كريمة: هدفنا ترك أثر إيجابى طويل المدى فى كل بيت مصرى

قالت إسراء مجدي، منسقة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، إن رؤية المؤسسة هى ترك أثر إيجابي طويل المدى في كل بيت مصري، وذلك من خلال تقديم خدمات رعاية صحية ورعاية تعليمية، وتمكين اقتصادي، ومساعدات عينية ومادية، أي كل ما يضمن للمواطن المصري العيش الكريم.

وأضافت مجدي، خلال لقائها عبر قناة DMC، اليوم الإثنين، أن الرعاية الصحية أولوية مثل الصحة البدنية، لذلك مبادرة "اتكلم هنسمعك" استهدفت كل الفئات من الأطفال والمراهقين والشباب والسيدات وذوي الهمم بداية من عمر عام ونصف العام حتى 45 عامًا.

الدعم النفسي والإرشاد الأسري

وأوضحت منسقة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تقدم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، وتشخيص الاضطرابات التي تصيب الأطفال، مثل اضطراب التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، لافتة إلى أن الأعراض تبدأ في الظهور من عمر ثلاث سنوات.

وأشارت منسقة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المبادرة تقوم بعمل تشخيص مبكر للاضطرابات التي يمكن أن تصيب الأطفال، إضافة إلى تقديم خدمات للتوعية عن الإدمان، ويكون تشخيصًا مبدئيًا للحالات ثم يتم تحويلها لمراكز متخصصة.