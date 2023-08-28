قوتهما 3 درجات.. تسجيل زلزالين في مصر والأردن

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزتين أرضيتين في البحر الأحمر والأردن صباح اليوم، تجاوزا في قوتهما حاجة الـ 3 درجات.

وبحسب ما سجلته محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت الساعة الثانية صباحًا (بتوقيت القاهرة) في عمان بالأردن على بُعد 170 كيلومتر من مدينة رفح المصرية، حيث بلغت قوتها 3.46 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 7.44 كيلومتر.

وفي الساعة الثامنة صباحًا؛ وقعت هزة أرضية في البحر الأحمر على السواحل المصرية، على بُعد 110 كيلومتر من سيدي براني، وبلغت قوتها 3.36 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عمق 24.55 كيلومتر.

هزة قوية في البحر المتوسط

تأتي الهزات الأرضية الأربعة بعد أقل من 24 ساعة من هزة أرضية قوية سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل أمس في البحر المتوسط، على بُعد 551 كيلومتر من مرسى مطروح، وبلغت قوتها 4.61 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 34.55 كيلومتر.

2023.. أكثر من 50 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

وسجل عام 2023 واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي سببتها الزلازل، حيث قُتل أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي وقع في البلدين في السادس من فبراير الماضي، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل، وضحايا ومصابين.

سلسلة زلازل بعد زلزال تركيا

وكان زلزال تركيا بداية لسلسة من الزلازل التي شهدتها محافظات تركية فيما بعد وكانت بقوة كبيرة حيث تجاوز معظمها حاجز الـ 5 درجات، وتسببت هي الأخرى في وقوع خسائر جديدة بخلاف الخسائر التي وقعت في زلزال السادس من فبراير.