الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوتهما 3 درجات.. تسجيل زلزالين في مصر والأردن

زلزال
زلزال

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزتين أرضيتين في البحر الأحمر والأردن صباح اليوم، تجاوزا في قوتهما حاجة الـ 3 درجات.

وبحسب ما سجلته محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت الساعة الثانية صباحًا (بتوقيت القاهرة) في عمان بالأردن على بُعد 170 كيلومتر من مدينة رفح المصرية، حيث بلغت قوتها 3.46 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 7.44 كيلومتر.

وفي الساعة الثامنة صباحًا؛ وقعت هزة أرضية في البحر الأحمر على السواحل المصرية، على بُعد 110 كيلومتر من سيدي براني، وبلغت قوتها 3.36 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عمق 24.55 كيلومتر.

هزة قوية في البحر المتوسط

تأتي الهزات الأرضية الأربعة بعد أقل من 24 ساعة من هزة أرضية قوية سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل أمس في البحر المتوسط، على بُعد 551 كيلومتر من مرسى مطروح، وبلغت قوتها 4.61 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 34.55 كيلومتر.

2023.. أكثر من 50 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

وسجل عام 2023 واحدة من أشد الكوارث الطبيعية التي سببتها الزلازل، حيث قُتل أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي وقع في البلدين في السادس من فبراير الماضي، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل، وضحايا ومصابين.

سلسلة زلازل بعد زلزال تركيا

وكان زلزال تركيا بداية لسلسة من الزلازل التي شهدتها محافظات تركية فيما بعد وكانت بقوة كبيرة حيث تجاوز معظمها حاجز الـ 5 درجات، وتسببت هي الأخرى في وقوع خسائر جديدة بخلاف الخسائر التي وقعت في زلزال السادس من فبراير.

 

موقع الهزتين الأرضيتين اللتان وقعتا في البحر الأحمر داخل السواحل المصرية.. وفي الأردن

 

زلزال آثار زلزال تركيا زلازل هزة أرضية البحر الاحمر الأردن تركيا

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية المصرية.."الهيئة الوطنية" تحدد موعد غلق إدراج الناخبين بقاعدة البيانات

مصرع شاب في حادث تصادم وإصابة صديقه فى القليوبية

تفاصيل غضب خوان أوسوريو بعد رحيل حسن موسى عن الزمالك

اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

أسماء مصابى حادث عقار الإسماعيلية المنهار (القصة الكاملة)

طارق الشناوى يعلق على "حلاقة شعر" أسما شريف منير بمهرجان القاهرة للدراما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب