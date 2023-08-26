استقرار الأوضاع بشأن حرائق الغابات فى تركيا

كشف مصدر في وزارة الطوارئ الروسية أن الوضع حول حرائق الغابات في تركيا قد استقر، بينما تبقى اثنتان من الطائرات البرمائية "بي إي– 200" التابعة للوزارة في تركيا في إطار المناوبة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله إن "الوضع استقر، ولا تزال هناك طائرتان (تابعتان للوزارة) في إزمير في إطار المناوبة".

وأضاف المصدر أنه: ضمن عمليات حماية السكان والأراضي من حرائق الغابات المستعرة في تركيا، نفذت الطائرتان ما مجموعه 61 طلعة و232 عملية لرش المياه بحجم إجمالي يزيد على 2000 طن، على مناطق الحرائق.

وحسب بيانات الطوارئ الروسية، يضم أسطولها الجوي اليوم 91 مركبة، بينها 68 مروحية من طراز "مي-8" و"مي- 26" و"كا- 32"، وعمليات إطفاء الحرائق الطبيعية تشارك فيها مروحيات من طراز "مي- 8" المزودة بجهاز لرش المياه تبلغ حمولته 5 أطنان، إضافة إلى طائرات من طرازي "إيل- 75" و"بي إي- 200".

وقبل أيام أغلقت السلطات التركية مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وفي نهاية يوليو الماضي شملت حرائق الغابات 3 ولايات تركية في جنوب وغرب البلاد.

غلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية غلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية على خلفية احتدام حرائق الغابات المستمرة في المنطقة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المودي إلى مدينة جاناكالي شمال غرب البلاد مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل من الجانبين، وإجلاء 1251 شخصًا من 9 مناطق.

بدوره، أعلن وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي أن 8 طائرات إطفاء و26 طائرة هليكوبتر ونحو 180 عربة تعمل على إخماد الحريق.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا المواطنين إلى إبداء الحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الغابات.

وتشارك في أعمال إطفاء الحرائق 24 طائرة و100 مروحية و10 طائرات مسيرة، إضافة إلى 25 ألفًا من رجال الإطفاء.