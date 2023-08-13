الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تجلى 2000 شخص جراء إعصار خانون

إعصار خانون
إعصار خانون

أجلت الحكومة الروسية  أكثر من ألفي شخص، من مناطق شهدت فيضانات أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسئولون في وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وبحسب وكالة "تاس"  الروسية الرسمية، أفادت وزارة حالات الطوارئ، في بيان اليوم الأحد، أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في منطقة بريموريه" المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

 ووصفت الوزارة الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقد، وأشارت إلى أن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في المنطقة، حيث أقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقت في المنطقة.

وضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق الأسبوع الماضي، قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.

الحكومة الروسية الإعصار المداري منطقة بريموريه كوريا الشمالية الفيضانات الجفاف الشديد

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