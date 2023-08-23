تركيا تغلق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات التركية إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي في شمال غرب البلاد، حيث تتواصل حرائق الغابات، مغلق أمام حركة المرور، كما تم إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية من كلا الجانبين، وإجلاء 1251 من سكان المنطقة.

غابات ولاية جناق قلعة

ويذكر أنه اندلعت حرائق هائلة في غابات ولاية جناق قلعة، غربي تركيا، ما تسبب في إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن.

وامتدت الحرائق لمسافة تقدر بـ15 كيلومترا ووصلت إلى مناطق سكنية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمس.

وقالت السلطات التركية إنه تم إخلاء 6 قرى بسبب الحرائق، بينما أظهرت صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي جانبا من الحرائق.

وأعلنت قناة "إن تي في" التركية، عن حريق في غابات منطقة سيليفري في اسطنبول، مضيفة أنه تم إرسال كثير من فرق الإطفاء إلى مكان الحريق، وشاركت مروحيات في إخماد الحريق وفقا للاعلام التركية.

طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق

وأوضحت القناة التركية أن الحريق اندلع في غابة توجد وسط حي سلتيك وحي بويوك تشافوشلو حوالي الساعة 15بتوقيت تركيا, وبسبب صعوبة التضاريس، تشارك طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق.

وتابعت: أنه تم اتخاذ تدابير أمنية من قبل رجال الدرك والمنطقة مغلقة حاليا أمام المواطنين, وتم مشاركة مروحتين فى إطفاء الحريق، وتأخذ المياه من البحر وخزان مجاور.

بدأت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية" (آفاد) بتخزين الحاويات في المركز التابع لها ببلدية سيليفري، لاستخدامها في حالات الطوارئ، لاسيما الاستعداد لمواجهة زلزال مرمرة المحتمل بولاية إسطنبول.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت الاستعدادات الجارية في المركز من الجو، إذ ظهرت معدات البناء وهي تعمل دون توقف في المستودع التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

من جهته، قال توزكان بوتشان، مسؤول إدارة الكوارث بولاية تكيرداغ، والمشرف على أعمال تفريغ الحاويات في الموقع، "لقد أحضرنا إلى سيليفري في المرحلة الأولى 628 خيمة، ومنزل حاوية جاهز للاستخدام في الكوارث وحالات الطوارئ التي قد تحدث في بلدنا.

في السياق، أكد فولكان يلماز، رئيس بلدية سيليفري، أن السلطات تعمل بحزم على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وقال: “نحن هنا في المستودع التابع لهيئة آفاد، ونتعاون معها في الاستعداد لتلبية احتياجات المأوى والغذاء لمواطنينا إذا وقعت بنا حالة طوارئ أو كوارث”.