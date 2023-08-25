الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مرصد يونانى: احتراق 120 ألف هكتار فى 2023 بسبب حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أفاد المرصد الوطنى فى العاصمة اليونانية أثينا، الخميس، بأن أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في جميع أنحاء اليونان احترقت هذا العام.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن بيان المرصد القول إن حرائق الغابات تسببت في إجلاء العديد من المناطق السكنية والمنتجعات السياحية في الجزر، وإعلان الطوارئ في بعض الأحيان.


وفي الوقت نفسه، أشار المرصد الأوروبي لحرائق الغابات إلى أن مساحة الأراضي المحترقة بسبب حرائق الغابات في اليونان عام 2023 أكبر بثلاث مرات من متوسط الأراضي المحترقة سنويًا منذ عام 2006.


ويعد الدمار الذي يحدث في عام 2023 هو ثاني أسوأ عام على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية، حيث ظل عام 2007 أسوأ عام حيث تم حرق 270 ألف هكتار من الأراضي، وفقًا للصحيفة.

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