أول ملك تربع على عرش الفتونة.. حكاية نهاية مأساوية لفتوة بولاق

كشف كتاب " تاريخ فتوات مصر ومعاركهم الدامية"، للكاتب سيد صديق عبد الفتاح، الكثير من التفاصيل والكواليس في حياة فتوات مصر في القرن الماضي، والذين يبلغ عددهم ما يزيد عن 30 شخصية.



من هو محمدين أول فتوة في مصر؟

ومن ضمن الشخصيات التي تحدث عنها الكاتب فتوة بولاق الشهير محمدين أول ملك على عرش الفتونة، الذى سجل مئات الجرائم والإرهاب الآلاف دون أن يدان بجريمة واحدة، وهو من بنى عدى قبلى عاش أعوامه الثلاثين الأولى فى مغامرات إجرامية بالصعيد دون أن يقبض عليه حتى أكتمل نضجه الإجرامى وجرت دماؤه بالخطورة والوحشية فقرر النزوح إلى القاهرة فى عام 1916.



أشهر جريمة لفتوة بولاق

تعددت الجرائم في حياته، فقام بسرقة كنز من أختين، سمى بـ"قلعة العانسين"، وتعود قصته إلى أنه قد توفى إبراهيم بك سرى وكانت له سراى تقع على ناصيتى شارع المبتديان وشارع جنان الزهدى دائرة قسم السيدة زينب وهى سراى أسوارها موغلة فى الارتفاع حتى سماها الأهالى القلعة، ولم يترك ذلك الثرى عند وفاته سوى ابنتيه زكية وفهيمة.

وهما عجوزتين صغراهما فى الخمسين من عمرها وكان سارى أبيهما الثرى كانت قلعة ضد الزواج فقد سلختا الشباب وتردتا فى الكهولى دون أن تتزوجا وقد ورثتا عن أبيهما 250 فدان من أجود أراضى الفيوم فضلا عن أموال ومجوهرات هائلة.



سرقة كنز القلعة

وسارعت البنتان بتخزين ما تطفح به غرف السراى من منقولات ورياش وفى ثمانى حجرات أحكم إغلاقها بينما تركت بقية غرف السراى خالية، وهجرت الأختان قلب السراى وآثرتا الإقامة فى ذيل الحديقة حيث يوجد مبنى صغيى يتكون من غرفتين ودورة مياه وكانت نوافذ هذا المبنى أشبه بنوافذ السجن وتطل على شارع المبتديان ولم يكن يقيم بالسراى مع العانستين المعتكفتين سوى خادم يدعى عبد العزيز والجناينى أحمد نصر يباشر الحديقة فى الصباح ثم يكر عائدا إلى بيته بالجيزة قبيل الغروب، ودبر لهما هجومًا وسطا على الكنز.



عقاب الله لفتوة بولاق

إلا أن الله عاقبه أشد عقاب، وظن نفسه قد أفلت من قانون الأرض فإن قانون السماء، كان له بالمرصات وجاء العقاب السماوى فإذا بالطالغية يباغته الشلل ويحتل معظم جسده حتى أصبح أعجز من أضعف الضعفاء ثم إذا بالعلل والأمراض تنهش البقية الباقية التى تركها الشلل له.

وما استطاعت أكوام المال والمجوهرات أن تتيح له ساعة واحدة ينامها بلا آلام أو عذاب وظلت الآلام المبرحة تفترسه بلا رحمة وغدا فتوة بولاق وطاغيتها أضعف وأتعس مخلوق فيها.

تاريخ وفاة محمدين فتوة بولاق

وفى سنة 1940 لم تجد الروح فى هذه الكومة من العظام ما يستأهل البقاء فصعدت إلى بارئها وانتقلت كومة العظم إلى حفرة تراب.



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