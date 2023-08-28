الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر تطلق قافلة إغاثية مقدمة من مجلس وزراء الشئون العرب

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

انطلقت، منذ قليل، قافلة الهلال الأحمر المصري الإغاثية لدعم الشعب السوداني، بمبادرة مقدمة من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت "الهلال" أن القافلة تقدر بنحو 25 طنًّا من المواد الإغاثية عبارة عن (مراتب- بطاطين- مستلزمات عناية شخصية)، وذلك وفقا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي أقر بتخصيص مبلغ مالي لهذه المساعدة.

تسليم المساعدات عبر ميناء بورتسودان

وأشارت إلى أنه تم ترتيب وتجهيز وتعبئة المعونة بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تسليم هذه المساعدات التي سيتم نقلها خلال أيام قليلة بمصاحبة فرق الهلال الأحمر المصري إلى الجانب السوداني عبر ميناء بورتسودان.

وتأتي هذه المعونة المقدمة ضمن سلسلة من الدعم الإنساني المتواصل منذ اندلاع الأزمة السودانية؛ حيث سبق إرسال حزمة من المساعدات مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري عبر ميناء بورتسودان.

وتستمر أيضا في ذات السياق جهود الهلال الأحمر المصري في تقديم الدعم اللوجستي والطبي والإعاشي والإغاثي وإعادة الروابط الأسرية عبر المعابر الحدودية "قسطل- أرقين" للمارة والعالقين من الجانبين منذ اندلاع الأزمة، حيث استفاد من هذه الخدمات نحو 250 ألفًا من مختلف الجنسيات العابرة أو العالقة، ولا تزال هذه النقاط الإغاثية الحدودية تقدم خدماتها حتى الآن على مدار الساعة.

التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتى

وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جمعيات الهلال الأحمر الوطنية تحت مظلة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي بادرت بتقديم حزمة كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تبلغ نحو (190 طنًّا) عبارة عن (سلات غذائية- أدوية- مستلزمات طبية) تمت تعبئتها وتجهيزها بواسطة متطوعي الهلال الأحمر المصري أيضًا، وجارٍ نقلها مع الشحنة الإغاثية المقدمة من مجلس وزراء التضامن العرب.

ويأتي هذا التنسيق استمرارًا لدور الهلال الأحمر المصري الإغاثي الإنساني أيضًا تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تلقى الدعم الكبير في هذا الصدد، وبوصفها كذلك عضوًا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الأحمر المصري الشئون الاجتماعية العرب قافلة التضامن الاجتماعي مستلزمات طبية

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