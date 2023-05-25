الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر": تقديم أكثر من 386 ألف خدمة عبر الحدود المصرية السودانية

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن أن مركز الإغاثة الإنساني عبر معبر «أرقين» الحدودي بين مصر والسودان قدم أكثر من 386 ألف خدمة، تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها، لإعادة الروابط العائلية.

التواصل والمساعدة

وناشدت الجالية المصرية المقيمة في السودان الاتصال بجمعية الهلال الأحمر السوداني في حال الاحتياج للمساعدة والتواصل بالأرقام الآتية:

سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم:

+2490912746818 - +20129506391

طوارئ جمعية الهلال الأحمر السوداني:

+20114521874 +20123731002

+249912881874.

دعم مرضى ألزهايمر

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة لدعم مرضى ألزهايمر، الذين يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات المقدمة لهم والإهمال نتيجة التقدم فى السن.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنها توفر دورا للمسنين المقتدرين مادياً وغير المقتدرين بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبني سويف.

 مرضى فقر الدم

كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة "نشعر بمعاناتكم" لتسليط الضوء على المرضي الذين يعانون بشكل يومي من فقر الدم.

وأكدت الهلال الأحمر أن الحملة تستهدف توفير الخدمات والتوعية لهم، لا سيما وأنهم  يحتاجون لنقل الدم بصورة دورية من ٣-٤ مرات أسبوعيا.

وأشارت إلى أن الجمعية توفر ٥ بنوك للدم «القاهرة- الإسكندرية- البحيرة- الغربية- قنا»، وحالياً يتم إنشاء بنك الدم في سوهاج.

مرضى الغسيل الكلوى

وفى إطارحملة "نشعر بمعاناتكم" أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة لتسليط الضوء على مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بشكل يومي من ضغوطات متكررة، بالاضافة الى توفير كافة الخدمات لهم.

وأكدت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توفير وحدات غسيل كلوي بالمحافظات التالية:
- 11 ماكينة بمستشفى قنا.
- 30 ماكينة بمستشفى سوهاج.
- 15 ماكينة بمستشفى باكوس بالإسكندرية.

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