اعترافات صادمة لفتاة أشعلت النار بجسد والدها بأطفيح

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع فتاة بتهمة إشعال النيران في والداها بمنطقة أطفيح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أطفيح بلاغا من غرفة النجدة بفيد بمصرع أحد الأشخاص حرقا داخل شقته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ومن خلال الفحص عثروا على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عاما يعاني من عدة حروق متفرقة في الجسد.

وعكف رجال المباحث في البحث عن الجاني والتأكد من أن هناك شبهة جنائية وراء تلك الواقعة، وتوصلوا إلى أن ابنته صاحبة الـ15 عاما هي من فتحت الأنبوبة عليه دون علمه متعمدة لأنها أرادت التخلص منه

اعترافات الفتاة

واعترفت الابنة بأنها أشعلت النيران بوالدها، لأنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة وأنها كانت تعيش معه بمفردها، بعد أن انفصل عن والدتها، كما أنه كان دائم التعدي على والدتها بالضرب.

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بطلق نارى بكرداسة

ومن أطفيح لكرداسة صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة عامل لقي مصرعه بطلق ناري بدائرة قسم شرطة كرداسة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، على جثة عامل مقتولًا بطلق نارى بمنطقة كرداسة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتولًا بوابل من الرصاص، وتم تحديد هوية المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحريات المباحث

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال أسرته لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وطلبت تحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.