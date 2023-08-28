الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاستكمال أعمال "المونوريل".. خريطة التحويلات المرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر

مرور
مرور

حرصت الإدارة العامة لمرور الجيزة علي تعيين خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط " مدينة 6 أكتوبر" أعلى كوبرى ميدان جهينة بالاتجاهين، مما يستلزم الغلق الكلي لكوبري جهينة بالموقع المشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار (3 أيام).

التحويلات المرورية بعد غلق ميدان جهينة بأكتوبر

وقدمت الإدارة خريطة تفصيلية لغلق الطريق:

ـ اليوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وحتى صباح يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوى: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه القادم من بوابات طريق الإسكندرية الصحراوى وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى لطريق إمتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.

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الاتجاه القادم من طريق الواحات: حركة المركبات بطريق وصلة دهشور الشمالية بالاتجاه الطريق القادم من الواحات وترغب بالسير بطريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي تسلك مسطح كوبرى جهينة وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو ثم الدخول يمينًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو حتى فتحة الدوران الأولى والدوران والعودة مرة أخرى  لطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينة، ثم الدخول يمينًا إلى طريق وصلة دهشور الشمالية اتجاه بوابات طريق الإسكندرية الصحراوي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

مونوريل خط "مدينة 6 أكتوبر"

جدير بالذكر أن مونوريل خط "مدينة 6 أكتوبر" يربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، وهو بطول تقريبي 42 كم، يتكون من 12 محطة هي بولاق (جامعة الدول) – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية ــ الطريق الصحراوي (القاهرة / الإسكندرية) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية – الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع.

وسيكون الخطان قادرين على نقل 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه عند الوصول للسعة القصوى.

مرور تحويلات مرورية خدمات مرورية مونوريل أكتوبر

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