وزير النقل ووفد برلماني في جولة تفقدية موسعة لمشروع مونوريل غرب النيل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه وفد برلماني، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة هي محطات (أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل) ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).



بدأت الجولة بتفقد مركز السيطرة والتحكم لمونوريل غرب النيل والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا والذي يشتمل على 13 مبنى من أهمها (مبنى السيطرة والتحكم والذي يتم من خلاله التحكم في مسير القطارات، ومبنى ورشة الصيانة الخفيفة والجسيمة لصيان القطارات ، ومبنى لغسيل القطارات ، مبنى لتخزين القطارات ، مخزن لتخزين المهمات المختلفة).



وتوجه وزير النقل والوفد المرافق له لتفقد قطاعات المشروع المختلفة وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة ‏والكمرات وتركيبات ممشى الصيانة والطوارئ والمحطات على طول المسار حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 48.4% (51% الأعمال المدنية " تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - 46% الأعمال الكهروميكانيكية) حيث يجرى حالياً أعمال تركيب الكمرات بالمسار بنسبة 60.3% وللمحطات بنسبة 58.3% والتحويلات بنسبة 44.4% ويجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطات بنسبة 41.2% كما يجري ‏تصنيع المعدات بنسبة 56% ويتم ‏إجراء الإختبارات عليها تباعاً كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 38%.

واشتملت الجولة التفقدية تفقد موقع محطة نقابة المهندسين وهي المحطة التى تخدم كلاً من (نقابة المهندسين – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا – مستشفي جامعة مصر – مستشفي دار الفؤاد) والتى سيتم من خلالها أيضاً تبادل خدمة نقل الركاب مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة – مطروح) وتقع على بعد 600 متر منها وقد اكد الوزير. بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة ‏بقطاعات تنفيذ المشروع.



كما تابع وزير النقل معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول عدد 9 قطارات من إجمالي 30 قطار سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر) والجاري تصنيعهم حالياً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد كما تم متابعة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الاعلانات التي توضع على اعمدة المونوريل اوالمحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الامثل لكافة المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

وهنأ الوزير العاملين بمناسبة العام الهجرى الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى الأخضر الذكى صديق البيئة والذي يتم إدخاله لأول مرة في مصر وسيخدم التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة