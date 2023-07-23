الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كامل الوزير للمتضررين من "مونوريل الجيزة": هتتعينوا في السكة الحديد

كامل الوزير
كامل الوزير

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل تعيين أبناء الأسر التي تضررت من إقامة مشروع مونوريل غرب النيل في خطوط السكك الحديدية.

وقال خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"نواب المنطقة طالبوا بتوفير فرص عمل لأهالي منطقة الجيزة، وإحنا هنوظف كل أبناء الأهالي اللي في سن التعيين والمطلوب عندنا له وظيفة".

أضاف:"سيتم التعيين بالتعاقد او بطرقنا المختلفة، سواء في التشغيل أو الإدارة وكافة المجالات داخل السكك الحديدية، خاصة الوظائف المطلوبة وذلك بعد اختبارهم، فهم لهم الأولوية في التعيين".

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