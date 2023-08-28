مع أول تعاملات التجار ومقاولين البناء يحرص الالآف على معرفة أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023 عبر جوجل، واستقرت أسعار مواد البناء في السوق والشركات والمصانع المحلية، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو مبلغ 36000 جنيه.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 أغسطس 2023

وتوفر «الدستور» أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

سعر طن حديد عز ثبت اليوم الإثنين 28 أغسطس عند مستوى 36000 جنيه.

سعر طن حديد سرحان وصل اليوم الإثنين 28 أغسطس إلى 31500 جنيه.

سعر طن حديد بشاي استقر اليوم الإثنين 28 أغسطس عند مستوى 34000 جنيه.

سعر طن حديد المعادي بلغ اليوم الإثنين 28 أغسطس نحو 31500 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل سجل اليوم الإثنين 28 أغسطس نحو 31500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين وصل اليوم الإثنين 28 أغسطس إلى 32500 جنيه.

سعر طن حديد العشري استقر اليوم الإثنين 28 أغسطس عند 32500 جنيه.

سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 28 أغسطس بلغ نحو 32000 جنيه

سعر طن حديد المراكبي وصل إلى 33000 جنيه

سعر طن حديد عطية سجل اليوم الإثنين 28 أغسطس نحو 32000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 28 أغسطس

سعر أسمنت المسلح وصل اليوم الإثنين 28 أغسطس إلى 1750 جنيهًا.

سعر أسمنت النصر بلغ نحو 1700 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويدي استقر اليوم الإثنين 28 أغسطس عند مستوى 1900 جنيهًا.

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سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 28 أغسطس ثبت عند مستوى 1760 جنيهًا في الطن.

سعر أسمنت حلوان سجل اليوم الإثنين 28 أغسطس نحو 1850 جنيهات في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط فتسجل مابين 1140 إلى 1220 جنيهًا.

بينما تتراوح أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 28 أغسطس ما بين 1830 و1920 جنيهًا.

كما تصل أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 28 أغسطس مابين 3450 جنيهًا إلى 3600 جنيه.