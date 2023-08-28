الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "انت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك، طيب العائد دة فائض عن احتياجاتي، يبقى نطلع منه 2.5% على أصل المبلغ والعائد". 

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وتابع: "العائد دة بستخدمه في مصاريف الأولاد والأحفاد، يبقى نخرج 10% من العائد طبقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة. 
 

الدكتور خالد عمران الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية دار الافتاء المصرية

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