ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما مقدار زكاة ودائع البنوك؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "انت عندك فوائد بتطلع على حساب في البنك، طيب العائد دة فائض عن احتياجاتي، يبقى نطلع منه 2.5% على أصل المبلغ والعائد".



وتابع: "العائد دة بستخدمه في مصاريف الأولاد والأحفاد، يبقى نخرج 10% من العائد طبقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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