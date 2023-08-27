من يستحقون نصف الفرد فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من يستحقون نصف الفرد فى الميراث.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: “الذين يستحقون النصف من الوَرَثَة خمسة، وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب”.

وتابع: “الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو: عدم الفرع الوارث، وهو أولاد الزوجة، ذُكُورًا أو إناثًا، وأولاد بَنيها وإن نزلوا بمحض الذكُور، سواء كانوا منه أو من غيره، والبنت: وتستحقه بشرطين، وهما:عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي ابن الميت)، وعدم المشاركة، وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت)”.

وأضاف: “بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط، هي:عدم المعصِّب، وهو أخوها أو ابن عمها في درجتها، أو أنزل منها إن احتاجت إليه، و عدم المشاركة، وهي أُختها أو بنت عمها في درجتها، وعدم الفرع الأعلى من أولاد الميت، وكذلك الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط، هي: عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ شقيق)، عدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت شقيقة)، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر، وايضا الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط، هي:عدم المعصِّب، وهو أخوها (أي أخ لأب)، وعدم المشاركة، وهي أُختها (أي أخت لأب)، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الذَّكَر الوارث، [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذِ الشقيقةِ النصفَ]، وعدم الأشقاء والشقيقات”.

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