الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو قنديل: الصحة العالمية ستعلن مصر خالية من فيروس سي خلال أسابيع

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة  للطب الوقائي، إن الطب الوقائي يعمل به من 60 إلى 65 ألف شخص، مؤكدًا أن يوم الخميس الماضي كان يوجد فريقين من وزارة الصحة لحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية وشمال سيناء، فالوزراة تصل لكل شبر في أرض مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن مبادرات الصحة العامة والرئيس عندما أطلق مبادرة 100 مليون صحة وفيروس سي كانت كل البيوت لديها مصاب بفيروس سي، وكانت مصر من أعلى الدول انتشارًا في الإصابة بالفيروس والمبادرة فحصت 60 مليون مواطن وتم علاج 3 مليون مواطن تم الكشف عن إصابتهم بالمجان بقيمة 1% من سعر العلاج الأصلي.

نسبة الشفاء من فيروس سي 95%

وتابع أن نسب الإصابة بالفيروس في 2015 كانت 9.5%، وتم عمل مسح جديد بتكليف من وزير الصحة في ديسمبر ويناير الماضيين وتم أخذ عينات تمثل 27 محافظة، واكتشفنا أن نسب الإصابة تمثل 4% أي أن نسب الشفاء وصلت إلى 95%، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية ستعلن مصر خالية من فيروس سي خلال أسابيع قليلة.

وأوضح أن دعم الرئيس السيسي، كان سبب التعاون والتحرك للقضاء على هذا المرض لأنه مشكلة قومية، مشيرًا إلى أن الدعم يًنجح أي عمل.

عمرو قنديل فيروس سي الصحة العالمية مصر خلال أسابيع دعم الرئيس السيسي شلل الاطفال

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