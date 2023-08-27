الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير الصحة: الدولة تصرف 3 مليارات جنيه على منظومة التطعيمات

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، عن كيفية التعامل في حال ظهور مرض معدٍ، مؤكدًا أن الإجراءات في أي مرض معدٍ تعتمد على 3 إجراءات وقائية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الإجراء الأول الوزارة تقوم بتطعيم طلبة المدارس بتطعيم "الالتهاب السحائي"، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي، وكذلك تطعيم الدفتريا، مؤكدًا أنها تطعيمات إلزامية.  

وأكد أن الدولة تصرف على منظومة التطعيمات فقط 3 مليارات جنيه، من 10 تطعيمات للأطفال من أول يوم ولادة حتى عام ونصف، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني لدينا منظومة للترصد باختيار أماكن تمثل جميع المحافظات ويوجد مستشفى ووحدات رعاية أساسية.

متابعة الأمراض المعدية

وأشار إلى أن الإجراء الثالث متابعة الأمراض المعدية، ويتم البلاغ فيها عن أي مرض ممكن يخرج ويوجد لها أكثر من إجراء منها أخذ عينات من المياه والأغذية والمرضى.

مساعد وزير الصحة منظومة التطعيمات الدولة تصرف 3 مليار جنيه ظهور مرض معدي

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