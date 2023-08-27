الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصممة لوجو مشروع "أهل مصر": كان يُهمنا روح المشروع وهدفه أثناء التصميم

لوجو مشروع أهل مصر
لوجو مشروع أهل مصر

يُعد التصميم الخاص بمشروع أهل مصر التابع لهيئة قصور الثقافة من ضمن مميزات المشروع، حيث أن كتابة كلمة أهل مصر على اللوجو والتيشرتات الخاصة بالأطفال كٌتبت بطريقة مٌبسطة وواضحة لكنها تحمل معنى مميز.

تقول الفنانة التشكيلية ومصممة الجرافيك أميرة سعد والتى صممت لوجو مشروع أهل مصر، إنها مع المشروع منذ بدايته عام 2018، ودائمًا تقوم فى بداية المشروع بدراسة "روح المشروع" ومعرفة الهدف منه ولماذا يٌقام.

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وأضافت في حديثها لـ"الدستور" أن مشروع أهل مصر يحتوى فى اللوجو الخاص به على بساطة ووضوح، مشيرة إلى أن هذه البساطة فى اللوجو مُهمة نظرًا لأنه يوجد أطفال ويجب أن يكون سهل عليهم.

وأوضحت أن حرف الهاء فى لوجو مشروع أهل مصر يشبه "قٌبة الجامع" وهذا يعطة الدلالة على أن مصر مشهورة بالمساجد لذلك تم عمل حرف الهاء على شكل قٌبة مسجد.

ما هو مشروع أهل مصر؟

يُعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم أنشطة وزارة الثقافة والذي يقدم ضمن برامج العدالة الثقافية الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية، ويُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، مشرفًا عامًا، والمخرج هشام عطوة، مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية بالدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث تحرص قصور الثقافة من خلال المشروع على تأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات لإعداد جيل مثقف واع يعتز بوطنه ويفخر بتاريخه. 

أطفال أهل مصر أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية أطفال مشروع أهل مصر أعمال مشروع ممشى أهل مصر أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أهل مصر

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