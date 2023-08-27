الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة: زيارة المشاهير دعاية إيجابية للسياحة

الممثل التركى
الممثل التركى

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس بصور بوراك أوزتشيفيت الممثل التركي الشهير الذي وثق زيارته للأهرامات بنشر صور له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونالت الصور حتى الآن إعجاب أكثر من 670 ألف من متابعي بوراك أوزتشيفيت بجانب التعليقات الإيجابية عن مصر وسحر الأهرامات التي وصلت إلى نحو أكثر من 13 ألف تعليق وقد علق بوراك على الصور الخاصة به بالأهرامات قائلًا يوم إطلاق النار.

تنشيط السياحة: زيارة المشاهير دعاية إيجابية لصالح السياحة المصرية 

ومن جانبه، علق عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن زيارة المشاهير لمصر والتقاطهم الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي هي دعاية إيجابية لصالح القطاع السياحي المصري وللمقاصد السياحية التي يزورها المشهورون، سواء كانوا نجومًا في الفن والغناء أو لاعبي رياضة، فكل من هؤلاء المشاهير لديه متابعون بالآلاف الذين يتابعون أخباره وصوره وغيرها من التفاصيل المتعلقة به، وعند نشر أحد الصور في أي بلد، يكون لديهم رغبة قوية لزيارة هذه الأماكن السياحية التي زارها النجم المفضل لديهم.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، قد قامت بدعوة العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من كل دول العالم المختلفة، وتم تنظيم لهم رحلات تعريفية في المقاصد السياحية المختلفة للتعرف على أرض الواقع بمستجدات السياحة المصرية ورؤيتهم للخدمات والجودة المقدمة لنزلاء الفنادق ليقوموا بنقل ما شاهدوه على منصاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من آليات الترويج السياحي الأكثر مصداقية والتي تنال ثقة كبيرة من المتلقين.

يشار إلى أن زار مصر مؤخرًا وخاصة الأهرامات عدد من المشاهير، منهم المطربة الأمريكية اليز ليبك، المشهورة بـ "أمون ستار"؛ والمدرب الإسباني بيب جوارديولا وأسرته لقضاء عطلتهم الصيفية بمصر، والبلوجر الألماني الشهير نويل روبرتسون.

المشاهير مواقع التواصل الاجتماعي الأهرامات السياحة المصرية هيئة تنشيط السياحة

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