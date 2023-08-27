الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس قصور الثقافة يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفى بطور سيناء

جولة عمرو البسيوني
جولة عمرو البسيوني

تفقد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، أعمال تطوير المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، بحضور أمل عبدالله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ومحمد رزق مدير عام الشئون الهندسية، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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جولة عمرو البسيوني

وأكد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الأهمية الكبرى للمسرح الذي يقع في قلب مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، وقيمة ما تمثله أعمال تطويره، وأن جولة المتابعة تأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بمتابعة تطوير ورفع كفاءة مواقع قصور الثقافة بالمحافظات، والعمل على سرعة الانتهاء من تطوير المسرح بأعلى درجات الجودة، ليعود في أبهى صورة كمنارة ثقافية وفنية مهمة لأبناء سيناء العزيزة، تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر العظيم الذي تحتفي به وزارة الثقافة وهيئاتها على مدار العام الحالي.

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جولة عمرو البسيوني

يشار إلى أن المساحة الكلية للموقع تبلغ 11000 متر مربع، وتشمل أعمال التطوير خشبة المسرح وصيانة كراسيه،  وإضافة مبنى الغرف الإدارية بجوار خشبة المسرح، ومباني وقاعات خدمية منها قاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إدارى للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ومبنى قاعة الندوات والمحاضرات، ونادي للأدب وآخر للمرأة، ومباني أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، بالإضافة لأعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع؛ وغيرها.

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جولة عمرو البسيوني

وشملت الجولة قصر ثقافة الطور وتفقد قاعاته وأنشطته، وشهد رئيس الهيئة عرضًا فنيًا بمسرح القصر بعنوان "يا أسمرانية" لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة عازف الإيقاع علي عبدالفتاح، مشيدًا بأداء الفرقة التي تقدم عيون التراث والفلكلور السيناوي.

يذكر أن أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو البسيوني للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجانب عمله الأصلي كرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا للفنان هشام عطوة، الذي صدر له قرار للعمل مستشارًا لوزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المسرح الصيفي إقليم القناة وسيناء الثقافي جهاز مشروعات الخدمه الوطنية محافظة جنوب سيناء

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