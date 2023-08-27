الإثنين 28 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الحركة الوطنية يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

جريدة الدستور

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم الأحد، تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي  للترشح لفترة رئاسية جديدة.

يأتي استكمالاً لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكراً جداً خلال مؤتمر جماهيري أنعقد خصيصاً لدعم الرئيس بمحافظة المنيا يوم الاثنين الموافق 10 من شهر يوليو الماضي وذلك تحت عنوان " الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة " .
وشارك في المؤتمر وفد رفيع من الحزب برئاسة رئيس الحزب اللواء رؤوف السيد علي وضم الوفد الأمين العام وأمين التنظيم والامناء المساعدين ونواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا واكد رئيس الحزب آنذاك خلال المؤتمر الجماهيري ان الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني ، وهذا الموقف مثبت ومسجل علي الصفحة الرسمية للحزب بذات التاريخ كما تم نشره في العديد من المواقع والوكالات الاخبارية.
واستكمالاً لموقف الحزب الرسمي من الانتخابات الرئاسية المقبلة فإن الحزب يؤكد علي ان طبيعة الاوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج الي ضرورة الحفاظ علي حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .
ويضيف الحزب ان ما تحقق من انجازات ومشروعات قومية كبري وما نراه من قدرة علي مواجهة التحديات والازمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية علي الصعيد الدولي يجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضيه  ايضاً المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأه من مشروعات وبرامج تنموية واصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة.
واشاد الحزب بحجم المبادرات الانسانية ومشروع حياة كريمة التي نفذت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات مباشرة منه وما نجم عنه من تغييرات جذرية في حياة المواطن في الريف المصري وانعكس ايضاً بشكل ايجابي علي مستوي معيشة الاسر الريفية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.
اضافة الي المبادرات الصحية وحملة الـ 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي والمبادرات المتعلقة بصحة المرأة والطفل والاسرة وغيرها من التحركات والحملات القومية والقوافل الطبية التي قضت علي الامراض المزمنة وعكست حجم الوعي والاهتمام من جانب النظام الحاكم بصحة الانسان وتوفير سبل الرعاية الطبية والسليمة له . 
ويؤكد حزب الحركة الوطنية المصرية علي ان دعم وتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في مرحلة مفصلية من عمر الدولة المصرية مرحلة لا تحتمل الحياد او الرمادية خاصة اننا امام مسيرة بناء وتنمية وتعمير وتغيير جذري وشامل في كل شئون الدولة مسيرة لابد وان تكتمل خاصة وان مصر  قطعت شوطاً كبيرة في طريقها نحو الجمهورية الجديدة .
الامر الذي يقتضي معه ضرورة دعم ترشح الرئيس السيسي للحفاظ علي كل هذه المكاسب بل والبناء عليها لضمان تماسك المجتمع وتلاحم الجبهة الداخلية وتثبيت اركان الاستقرار في الدولة المصرية لتستمر برامج الاصلاح السياسي والاقتصادي في عهده بما يحقق نهضة تنموية شاملة وبما يضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها.

حزب الحركة الوطنية الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية 2023

الأكثر قراءة

بعد الحديث عن ظهورها.. فاروق الباز يوضح حقيقة ظهور كائنات فضائية

الأجهزة الأمنية تبحث فى لغز جثة سيدة قنا المتحللة

لمرضى جرثومة المعدة.. تجنب هذه الأطعمة

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

"الباز": سد النهضة أكثر المواضيع التى تم التدليس فيها على الشعب المصرى

عكاشة لـ"الشاهد": الجماعة عادت إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟

إصابة إسرائيلى فى حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ