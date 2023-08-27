الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رجل يكره أصحاب البشرة السمراء.. تفاصيل حادث إطلاق النار فى جاكسونفيل الأمريكية

حادث إطلاق النار
حادث إطلاق النار في جاكسونفيل الأمريكية

من جديد، حادث إطلاق نار يودي بحياة عدد من المواطنين الأمريكيين، في استمرار لمسلسل فوضى انتشار السلاح في الولايات المتحدة.

وأشار تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أنه بالرغم من كثرة حوادث إطلاق النار وتعدد أسبابها ودوافعها، فإن الحادث الذي شهدته مدينة جاكسونفيل، بولاية فلوريدا، جاء بدوافع عنصرية، حسب سلطات المدينة.

وذكر التقرير أن سلطات المدينة أوضحت أن القاتل استهدف امرأة ورجلين من أصحاب البشرة السمراء.

فيما أكد تي كيه وونز، قائد شرطة جاكسونفيل: "إنه ليوم مظلم في تاريخ المدينة"، مشيرًا إلى أن أي خسارة في الأرواح تعد أمرًا مأساويًا.

وأضاف أن الكراهية التي حفزت عملية القتل التي قام بها المنفذ تضيف المزيد من الحزن، متابعًا: "لا مكان للكراهية في مجتمعنا، وهذه ليست جاكسونفيل التي نعرفها".

وأكد أن الحادث كان بدوافع عنصرية، وكان منفذ الحادث يكره أصحاب البشرة السمراء.

وبسبب انتشار السلاح بين الأمريكيين تزايدت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، حيث يقدر عدد الأسلحة المنشترة بين المواطنين بنحو 400 مليون قطعة سلاح، ما يمثل نصف الأسلحة المنتشرة بين المدنيين حول العالم، حسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

الولايات المتحدة تشهد 130 حادث إطلاق نار جماعى هذا العام 

وشهدت الولايات المتحدة ما يقرب من 130 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، ما دفع الرئيس جو بايدن، أكثر من مرة، للمطالبة بضرورة التصدي لتلك الظاهرة عبر مواجهة ما وصفهم بـ"لوبي الأسلحة"، كما دعا نواب الكونجرس إلى إصدار تشريعات تحد من ذلك الأمر.

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