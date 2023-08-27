الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب عدم الالتزام بالحجاب.. طالبان تمنع النساء من زيارة أبرز المنتزهات الأفغانية

منتزه باند أمير الأفغاني
منتزه باند أمير الأفغاني

منعت حركة طالبان النساء من زيارة متنزه باند أمير الوطني، في إقليم باميان وسط البلاد، وقال القائم بأعمال وزير الفضيلة والرذيلة الأفغاني، محمد خالد حنفي، إن النساء لم يلتزمن بالحجاب داخل الحديقة.

ودعا رجال الدين والأجهزة الأمنية إلى منع النساء من الدخول لحين إيجاد حل، بحسب شبكة BBC البريطانية.

txt

الأمم المتحدة تنشد استمرار الضغط على "طالبان" من أجل حقوق المرأة

ما هي حديقة "باند أمير"؟

تعد باند أمير منطقة جذب سياحي مهمة، حيث أصبحت أول حديقة وطنية في أفغانستان في عام 2009، كما إنها وجهة شهيرة للعائلات.

وتقول بي بي سي، إن الحظر المفروض على حضور النساء سيمنع الكثيرين من الاستمتاع بالمتنزه.

وتصف اليونسكو الحديقة بأنها "مجموعة من البحيرات التي تم إنشاؤها بشكل طبيعي مع تكوينات وبنية جيولوجية خاصة، فضلًا عن الجمال الطبيعي والفريد من نوعه".

ومع ذلك، قال حنفي إن الذهاب إلى الحديقة لمشاهدة المعالم السياحية "لم يكن إلزاميًا"، حسبما ذكرت وكالة تولو نيوز الأفغانية.

وقال رجال الدين في باميان إن النساء اللاتي كن يزرن الحديقة ولم يتبعن القواعد هن زائرات للمنطقة.

وقال سيد نصر الله واعزي، رئيس مجلس علماء الشيعة في باميان، لأخبار تولو: "هناك شكاوى حول عدم ارتداء الحجاب أو الحجاب السيئ، هؤلاء ليسوا من سكان باميان، إنهم يأتون إلى هنا من أماكن أخرى".

txt

من حرق الآلات الموسيقية إلى الإجراءات الصارمة.. "طالبان" تستمر فى قمعها للنساء

تنديدات بمنع دخول النساء الحديقة

وشاركت النائبة الأفغانية مريم سليمان خيل قصيدة كتبتها على موقع “X”، المعروف سابقًا باسم تويتر، حول الحظر وكتبت "سنعود، أنا متأكدة من ذلك".

وأشارت فيريشتا عباسي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن النساء مُنعن من زيارة الحديقة في يوم مساواة المرأة وكتبت أن ذلك "عدم احترام تام لنساء أفغانستان".

في غضون ذلك، تساءل ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، عن سبب كون منع النساء من زيارة باند أمير "ضروريًا للامتثال للشريعة والثقافة الأفغانية؟".

ولحركة طالبان تاريخ طويل في تطبيق الحظر على قيام النساء بأنشطة معينة على أساس ما تصر على أنه أساس مؤقت، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالمدارس في ديسمبر 2022.

طالبان أفغانستان النساء في أفغانستان إقليم باميان منتزه باند أمير

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يبعث برسالة طمأنة للشعب: الدولة تسير بشكل جيد للغاية

يخطف الصغيرات ويعتدى عليهن.. إحالة مسن بكفر الشيخ لمحكمة الجنايات

الرئيس السيسى: التنمية فى مصر ليست مقتصرة على مكان واحد

كليات المرحله الثالثه للثانويه العامه 2023 بعد انتهاء تقليل الاغتراب

الرئيس السيسى: "توشكى الخير" أمل المصريين فى مستقبل زراعى غير مسبوق

"سرقوا المحبس".. الداخلية تكشف أسباب انقطاع المياه عن محافظة قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلي في حادث إطلاق نار داخل تل أبيب

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى