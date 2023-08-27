بسبب عدم الالتزام بالحجاب.. طالبان تمنع النساء من زيارة أبرز المنتزهات الأفغانية

منعت حركة طالبان النساء من زيارة متنزه باند أمير الوطني، في إقليم باميان وسط البلاد، وقال القائم بأعمال وزير الفضيلة والرذيلة الأفغاني، محمد خالد حنفي، إن النساء لم يلتزمن بالحجاب داخل الحديقة.

ودعا رجال الدين والأجهزة الأمنية إلى منع النساء من الدخول لحين إيجاد حل، بحسب شبكة BBC البريطانية.

ما هي حديقة "باند أمير"؟

تعد باند أمير منطقة جذب سياحي مهمة، حيث أصبحت أول حديقة وطنية في أفغانستان في عام 2009، كما إنها وجهة شهيرة للعائلات.

وتقول بي بي سي، إن الحظر المفروض على حضور النساء سيمنع الكثيرين من الاستمتاع بالمتنزه.

وتصف اليونسكو الحديقة بأنها "مجموعة من البحيرات التي تم إنشاؤها بشكل طبيعي مع تكوينات وبنية جيولوجية خاصة، فضلًا عن الجمال الطبيعي والفريد من نوعه".

ومع ذلك، قال حنفي إن الذهاب إلى الحديقة لمشاهدة المعالم السياحية "لم يكن إلزاميًا"، حسبما ذكرت وكالة تولو نيوز الأفغانية.

وقال رجال الدين في باميان إن النساء اللاتي كن يزرن الحديقة ولم يتبعن القواعد هن زائرات للمنطقة.

وقال سيد نصر الله واعزي، رئيس مجلس علماء الشيعة في باميان، لأخبار تولو: "هناك شكاوى حول عدم ارتداء الحجاب أو الحجاب السيئ، هؤلاء ليسوا من سكان باميان، إنهم يأتون إلى هنا من أماكن أخرى".

تنديدات بمنع دخول النساء الحديقة

وشاركت النائبة الأفغانية مريم سليمان خيل قصيدة كتبتها على موقع “X”، المعروف سابقًا باسم تويتر، حول الحظر وكتبت "سنعود، أنا متأكدة من ذلك".

وأشارت فيريشتا عباسي، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن النساء مُنعن من زيارة الحديقة في يوم مساواة المرأة وكتبت أن ذلك "عدم احترام تام لنساء أفغانستان".

في غضون ذلك، تساءل ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، عن سبب كون منع النساء من زيارة باند أمير "ضروريًا للامتثال للشريعة والثقافة الأفغانية؟".

ولحركة طالبان تاريخ طويل في تطبيق الحظر على قيام النساء بأنشطة معينة على أساس ما تصر على أنه أساس مؤقت، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالمدارس في ديسمبر 2022.