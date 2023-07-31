من حرق الآلات الموسيقية إلى الإجراءات الصارمة.. "طالبان" تستمر في قمعها للنساء

أفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية الأفغانية أن الشرطة الدينية التابعة لحركة طالبان أحرقت عددًا من الآلات الموسيقية في مقاطعة هرات بغرب أفغانستان.

وقال الشيخ عزيز الرحمن المهاجر، رئيس المحافظة بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الموسيقى أدت إلى "ضلال الشباب وتدمير المجتمع"، بحسب التقرير.

وأكدت شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، أنه يمكن أن يكون المواطنين فاسدين، وفقا للمسؤول، حيث حظرت طالبان الموسيقى غير الدينية في المرة الأخيرة التي حكموا فيها البلاد في التسعينيات.

حرق الآلات الموسيقية

وأظهرت صور نشرتها حركة طالبان مسؤولين متجمعين حول حلقة نار اشتعلت في الآلات الموسيقية، بما في ذلك القيثارات والأرجنوم ومكبرات الصوت.

وأوضحت الشبكة الألمانية، أن أفغانستان لديها تقليد موسيقي قوي، متأثر بالموسيقى الكلاسيكية الإيرانية والهندية، كما أن لديها مشهد موسيقى بوب مزدهر، حيث تضيف الآلات الإلكترونية ونغمات الرقص إلى إيقاعات أكثر تقليدية.

وتابعت أن كلاهما ازدهر على مدى السنوات العشرين الماضية قبل وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لكن طالبان فرضت إجراءات قاسية منذ سيطرتها على أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو.

وأشارت إلى أنه لم يعد طلاب ومعلمي المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى، الذي اشتهر في يوم من الأيام بشموله، إلى الفصول الدراسية منذ استيلاء طالبان على السلطة، كما فر العديد من الموسيقيين من البلاد.

قمع طالبان لحقوق المرأة

وعدت طالبان بحكم أكثر اعتدالًا من حكمهم السابق في السلطة في التسعينيات، حيث تعهدوا بالسماح بحقوق المرأة والأقليات، لكن بدلاً من ذلك، أعادوا فرض إجراءات قاسية تتماشى مع تفسيرهم الصارم للشريعة الإسلامية، حيث نفذوا عمليات إعدام علنية، وحظروا تعليم الفتيات بعد الصف السادس، كما منعوا النساء من معظم أشكال العمل.

وأفادت الشبكة الألمانية، أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت حركة طالبان أنه يجب إغلاق جميع صالونات التجميل لأنها تقدم خدمات يحرمها الإسلام وتسببت في صعوبات اقتصادية لعائلات العرسان خلال احتفالات الزفاف.

أوامر صارمة

وأكدت الشبكة الألمانية، أنه في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة الأفغانية منذ ما يقرب من عامين، استمرت النساء في البلاد في مقاومة الأوامر الصارمة التي تهدف إلى تقييد حقوقهن، حيث كشفت التقارير الواردة من سائقي عربات الريكاشة مثل فريدون في هيرات عن العواقب المقلقة لتحدي قرارات طالبان، حيث يواجه الضرب ومصادرة السيارات إذا ما سمح للنساء بركوب السيارة دون أغطية لكامل الجسم.

وتابعت أن حركة طالبان تعهدت منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، باحترام حقوق المرأة لكنها نفذت منذ ذلك الحين سياسات أدت إلى طرد النساء من العديد من المهن والمؤسسات التعليمية، وفي مرسوم صدر مؤخرًا في مايو 2022، أمر زعيم طالبان هبة الله أخوندزادة النساء بإخفاء وجوههن تمامًا في الأماكن العامة، مستشهدين بالتقاليد والاحترام.

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان شرطة الآداب في جميع أنحاء المدن الكبرى، وفرضت قواعد صارمة على ملابس النساء، سائقي سيارات الأجرة وعربات الريكاشة ومركبات الركاب الأخرى ممنوعون الآن من نقل النساء دون الحجاب داخل المدن، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المرأة برفقة رجل عند السفر، ولا يُسمح للرجل بالجلوس بجانبها أثناء الرحلة.

وأضافت أنه مع ذلك، يظل تعريف "الحجاب الإسلامي الكامل" غامضًا، ما يجعل النساء مثل دينا من هرات عرضة للمضايقات والشتائم لارتدائهن معطفاً طويلاً وحجاباً بدلاً من غطاء كامل للجسم. وأكد ميرزا، وهو سائق سيارة أجرة من كابول، تطبيق هذه القواعد خوفا من العقوبة ومصادرة السيارة إذا كان يحمل نساء بلا حجاب أو برقع.

ووفقًا لمريم معروف أروين، مؤسِّسة منظمة رعاية للنساء والأطفال في أفغانستان، تهدف القيود الأخيرة التي فرضتها طالبان إلى إخراج النساء من الأماكن العامة تمامًا، مرددًا السياسات التي نُفِّذت خلال فترة حكمهم السابقة من عام 1996 إلى عام 2001.

وفي ذلك الوقت، أُجبرت النساء على الخروج من الأماكن العامة، لارتداء البرقع في الأماكن العامة، يجب أن يكون مصحوبًا بمرافقة رجل عند مغادرة المنزل، كما مُنع من مقابلة الأطباء الذكور.

وأوضحت الشبكة الألمانية، أن تصرفات طالبان أدت بالفعل إلى منع طالبات الطب من أداء امتحاناتهن النهائية، حيث منعت الجامعات حضور النساء في ديسمبر 2022، وسط هذه التحديات، تحث النساء في أفغانستان المجتمع الدولي على الدعم والتضامن، وشددوا على أهمية عدم بقائهم متفرجين سلبيين بينما تكون حقوقهم الأساسية على المحك، مؤكدين على الحاجة إلى دعم عالمي في كفاحهم ضد القيود القمعية والحفاظ على حقوق المرأة في البلاد.