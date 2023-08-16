الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

طالبان تحظر نشاط الأحزاب السياسية في أفغانستان

حركة طالبان
حركة طالبان

أصدرت حكومة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد ومنع أي أنشطة للأحزاب السياسية الأفغانية بشكل كامل.

وصرح وزير العدل في حكومة طالبان في أفغانستان جلال الدين حقاني، بأن وجود الأحزاب السياسية ليس له أساس شرعي.

الأمم المتحدة تنشد استمرار الضغط على "طالبان" من أجل حقوق المرأة

وفي وقت سابق من اليوم، حثت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما باهوس، المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على طالبان من أجل التغيير في أفغانستان، واتهمت الحركة بـ"فرض أكثر اعتداء شامل ومنهجي ولا مثيل له على حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء البلاد".

وقالت باهوس، في بيان بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بمناسبة مرور عامين على استعادة طالبان السيطرة على البلاد، “إنه من خلال أكثر من 50 مرسومًا وأمرًا وقيدًا، لم تترك طالبان أي جانب من جوانب حياة المرأة كما هو. لقد أوجدوا نظامًا تأسس على القمع الجماعي للمرأة، والذي يعتبر بحق وعلى نطاق واسع الفصل العنصري بين الجنسين”.

وحثت باهوس طالبان على إعادة النظر وموازنة تكلفة هذه الأعمال بالنسبة لحاضر ومستقبل أفغانستان، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي لا يتزعزع تجاه النساء والفتيات في البلاد.

ودعت باهوس إلى تقديم المزيد من الدعم للنساء الأفغانيات من رفع أصواتهن وأولوياتهن وتوصياتهن، إلى تمويل الخدمات التي يحتجن إليها، ودعم أعمالهن ومنظماتهن.

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