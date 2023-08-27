برلمانيون ورياضيون: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء

خلال كرنفال شعبي بالشرقية لدعم الرئيس السيسي..

نظّم مركز شباب قرية ابن العاص بمركز كفر صقر، بمحافظة الشرقية، كرنفالا رياضيا وشعبيا لـدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرا وعرفانا من أهالي القرية للمشروعات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، مثل إنشاء مركز شباب، وإقامة مكتب بريد، وإدراج مجمع مدارس جديد في خطة العام الحالي.

وشهد الكرنفال مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب ورموز الإعلام والرياضة، بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقال النائب عبدالله لاشين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح خلال فترة حكمه في تحقيق العديد من الإنجازات التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، معلنا دعمه الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه نجح في مواجهة العديد من التحديات أهمها إعادة الأمن والاستقرار للدولة.

مشروعات قومية

وأوضح النائب علاء عبدالنبي أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية، خاصة في مجال الإسكان، يدعو إلى الفخر، مؤكدًا أن افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على العشوائيات، وإنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وأشاد الكاتب الصحفي كمال عامر، رئيس الاتحاد المصري للتطوع التابع لوزارة الشباب، بالمبادرات الإنسانية والصحية والاقتصادية التي تنفذها مصر للتصدي لمختلف المشكلات والارتقاء بحياة المواطن المصري، منها: 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس "سي" ذلك المرض الذي كان يحصد أرواح المواطنين.

نقلة حقيقية

فيما أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس السيسي، فريدة من نوعها على مستوى مصر والعالم، خاصة أنها قادرة على إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية، بنحو 60 مليون مواطن.

وأكد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، والدكتور أيمن عبدالمقصود، وكيل المديرية، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

وقال الكابتن رمضان السيد، لاعب الأهلي السابق، إن الرياضة المصرية شهدت تحقيق انتصارات غير مسبوقة على مستوى الألعاب الجماعية والفردية.

دعم الرئيس السيسى

وأشار أسامة زكريا، أمين "مستقبل وطن" بكفر صقر، إلى أن تأييده دعم الرئيس السيسي يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين، مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه، مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس جلال محمود عمدة القرية، والشيخ حامد أبواللبن والدكتور السيد عبدالهادي، من أهالي القرية، دعمهم للقيادة السياسية بسبب الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة في تاريخها المعاصر.