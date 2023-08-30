الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكاتبة و"الدوقة التي لم تكن" التي تحولت حياتها ليوم عالمي.. من هي؟

مارجريت وولف هانجرفورد
مارجريت وولف هانجرفورد

تكون عادة الأيام العالمية لأسباب ربما اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية للتذكير بأهمية أمر ما أو حكي حكاية بطل، ولكن ليست كل الأيام العالمية مثل تلك، فمثلا في كل يوم 27 أغسطس من كل عام يتم الاحتفال بيوم "الدوقة التي لم تكن"، اسمه غريبًا، أليس كذلك؟.

يحتفل هذا اليوم المسمى بشكل إبداعي “الدوقة التي لم تكن” بحياة مارجريت وولف هانجرفورد، الروائية التي نشرت معظم رواياتها تحت الاسم المستعار "الدوقة"، حيث تم نشر 57 قطعة، وقد يكون الرقم أعلى بكثير لأن معظم أعمالها المبكرة نُشرت تحت اسم مستعار "مجهول"، وكذلك ساهمت في العديد من الصحف، كل هذا بالإضافة إلى كونها أما مسؤولة عن عائلة كبيرة، مكونة من أربع فتيات وولدين، وكانت واحدة من كاتبات عصرها اللواتي أثرن.
 

 
 

25. Margaret Wolfe Hungerford — Molly Bawn with Jessica Callahan — Lost Ladies of Lit Podcast
مارجريت وولف هانجرفورد


 

تاريخ “الدوقة التي لم تكن”

ولدت مارجريت وولف هنغرفورد، الابنة الكبرى لقس الكنيسة في أيرلندا، عام 1885 في روسكاربيري، مقاطعة كورك، حيث صقلت مهاراتها الأدبية. استمتعت مارغريت بتأليف القصص لأصدقائها وفازت بالعديد من مسابقات الكتابة المدرسية.

تزوجت في عام 1872 من إدوارد آرجلز، وهو محامٍ في دوبين، عندما كان عمرها 17 عامًا، ولكنها ترملت بعدها بحوالي ٥ أعوام وهي في سن 23 عامًا، وترك المحامي المتوفي ٣ فتيات في عنقها.

بدأت بعد ذلك الكتابة بشغف لدعم نفسها وعائلتها. عادت إلى Milleen House في Rosscarbery حيث نشأت. كانت تكتب طوال فترة زواجها، لكن مسيرتها المهنية لم تبدأ إلا بعد أن بدأت النشر.

عندما عادت إلى كورك، وقعت في حب الابن الأكبر لأحد الأغنياء، توماس هنري هانجرفورد. وكان قد تدرب في الجيش، لكن عائلته رفضت السماح له بالذهاب بعيدا لفترات طويلة، وعندما سافر للمشاركة في حرب البوير في جنوب أفريقيا عام 1881، استدعته والدته مجددًا مدعية أنها قلقة على والده، وكانت هذه خدعة لتزويجه من سيدة شابة ثرية.
 

Portia by The Duchess - Margaret Wolfe Hungerford - By Passions Rocked | eBay
أحد أعمال الكاتبة بالاسم المستعار “الدوقة”

تزوج بسبب رفض عائلته من مارجريت في لندن سرا، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لوالدته، ورغم ذلك عاشت مارجريت وولف هانجرفورد سعيدة وكتبت لمدة ثماني سنوات أخرى في سانت بريندا. توفيت في نهاية المطاف في 24 يناير 1897، عن عمر يناهز 42 عامًا، بسبب حمى التيفوئيد.

كيف نحتفل باليوم العالمي “الدوقة التي لم تكن”؟
 

  • اقرأ عن "الدوقة".
  • اقرأ عن حياة مارجريت وولف ثاندرفورد المثيرة للاهتمام، حيث يمكن أن تتعرف على ما ألهمها لكتابة القصص التي كتبتها.
  • تعرف على الكتاب المجهولين الآخرين.
  • جنبا إلى جنب مع مارغريت وولف، أخذت العديد من النساء أسماء مستعارة لنشر أعمالهن. اقرأ عنهم وافهم كيف حاولوا تحدي التوقعات المجتمعية.
  • إقرأ كتبها

 تشمل كتبها "المتمرد الصغير"، "فيليس"، "الإيمان وعدم الإيمان"، و"مولي باون".

ايرلندا مارجريت وولف هانجرفورد أشهر كاتبة تشويق فى التاريخ أديب اليوم العالمى

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