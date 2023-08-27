الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بطوه

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بطوه

شارك في الصلاة الأب داود رياض، والأب فيلوباتير جاد، راعيا الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "الحياة الأبدية".

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع راعي الإيبارشية بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأب المطران لأبنائه وبناته أهمية حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة. واختتم نيافته اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

أنشطة رعوية بالكنيسة الكاثوليكية

ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كاتدرائية سيدة النياح، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب نعيم كوريه، الوكيل البطريركي بالإسكندرية، وراعى الكاتدرائية، والأب سمعان جميل اللعازري، راعي كنيسة القديسة تريزا المارونية، بالإسكندرية، والأب بطرس جوزيف الفرنسيسكاني، راعي كاتدرائية سانت كاترين، بالمنشية الصغرى.

وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "يسوع ساكن في قلوبنا".

كما أقيم أمس، لقاء أبناء المناولة الاحتفالية لكنيستي السيدة العذراء، بعين شمس، وسيدة البشارة، بالمهاجرين، استعدادًا لاحتفالهم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعوة من الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيستين.