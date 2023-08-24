الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهى ويكرم أوائل المراحل التعليمية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

كذلك، كرم صاحب النيافة أوائل المراحل التعليمية والخريجين، بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة.

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية القائلة "إِنِ انْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لاَ تَقْدِرُ تِلْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ".

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات، مشجعًا إياهم على التفوق والتميز.

باسيليوس فوزي القداس الإلهي وذلك بكنيسة مار جرجس بمنسافيس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك نيافة الأنبا باسيليوس فوزي

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