الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهى ويكرم أوائل المراحل التعليمية

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

كذلك، كرم صاحب النيافة أوائل المراحل التعليمية والخريجين، بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة.

وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية القائلة "إِنِ انْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لاَ تَقْدِرُ تِلْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ".

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات، مشجعًا إياهم على التفوق والتميز.