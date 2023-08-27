الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنييستا: تصرف روبياليس شوّه قصة منتخب السيدات الجميلة

إنييستا
إنييستا

انتقد أندريس إنييستا، أسطورة وقائد إسبانيا السابق، تصرف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني، خلال احتفالات منتخب سيدات لاروخا بلقب كأس العالم.

وقال إنييستا في تصريحات صحفية اليوم، إنه حزين للغاية مما حدث وقال: "أجبرنا على تحمل بقاء رئيس لم يعترف بأن سلوكه غير مقبول وأنه يضر بصورة بلادنا".

وأضاف: "القصة الجميلة التي بناها منتخب السيدات على مدى سنوات أصبحت مشوهة اليوم".

روبياليس يقرر عدم الاستقالة

وقرر لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عدم الاستقالة من منصبه رغم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبت بإيقافه مؤقتًا لمدة 90 يومًا عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم. 

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الاتحاد تلقى إخطارًا من الفيفا بشأن الإيقاف المؤقت لروبياليس لمدة 90 يومًا، وأن نائب الرئيس بيدرو روكا خونكو، سيكون القائم بأعمال الرئيس. 

وأشار البيان إلى أن روبياليس "لديه ثقة كاملة في هيئات الفيفا" وبهذه الطريقة "يتم منحه الفرصة لبدء دفاعه حتى تنتصر الحقيقة وتثبت براءته الكاملة". 

وتواصل لجنة الانضباط بالفيفا تحقيقاتها بشأن ما بدر من روبياليس عقب المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات، والذي تضمن تقبيل اللاعبة جينيفر هيرموسو دون رضاها. 

وأصدر الفيفا أيضًا توجيهين إضافيين، لمنع روبياليس والاتحاد الإسباني لكرة القدم من الاتصال أو محاولة الاتصال باللاعبة الإسبانية جينيفر هيرموسو أو المجتمع القريب منها.

وذكر فيفا أن هذا "من أجل الحفاظ على الحقوق الأساسية للاعبة المنتخب الوطني لكرة القدم السيدة جينيفر هيرموسو والسير الجيد للإجراءات التأديبية أمام الهيئة التأديبية". 

وأضاف الفيفا "التزامه المطلق باحترام نزاهة جميع الأشخاص، وبالتالي يدين بشدة أي سلوك يتعارض مع ذلك"، موضحًا أنه لن يقدم أي معلومات إضافية حول القضية "حتى يتم اتخاذ قرار نهائي". 

وقرر فيفا إيقاف روبياليس مؤقتًا لـ90 يومًا عن مزاولة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، لحين انتهاء إجراءات لجنة الانضباط ضده، والتي بدأت الخميس الماضي. 

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