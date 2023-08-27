غدًا.. أعمال صيانة للغاز الطبيعي بالمعادي في القاهرة

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إجراء أعمال صيانة - تقاطع شارع ٣٠٦ - مع شارع شركة المعادي – المعادي غدا الاثنين، في الساعة الحادية عشر مساءً.

غدًا.. أعمال صيانة للغاز الطبيعي بمنطقة المعادي في القاهرة

وكشف بيان للشركة، أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء والمواطنين، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء والمواطنين.

وذكرت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة أو على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أعمال صيانة للغاز الطبيعي بـ المعادي

وفي سياق منفصل تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.

وأكد الملا، أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، وتضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات.

وأشار إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الإسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظرا لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.

ولفت الملا، إلى أن عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات الصودا آش، ومنتجات السليكون.