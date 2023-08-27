الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. أعمال صيانة للغاز الطبيعي بالمعادي في القاهرة

أعمال صيانة للغاز
أعمال صيانة للغاز الطبيعي

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس»، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إجراء أعمال صيانة - تقاطع شارع ٣٠٦ - مع شارع شركة المعادي – المعادي غدا الاثنين، في الساعة الحادية عشر مساءً. 

غدًا.. أعمال صيانة للغاز الطبيعي بمنطقة المعادي في القاهرة 

وكشف بيان للشركة، أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء والمواطنين، وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، وتؤكد أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء والمواطنين.

وذكرت الشركة، أنه في حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة أو على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

أعمال صيانة للغاز الطبيعي بـ المعادي 

"تاون جاس" تؤسس أول فرع خارجي لها في السعودية

غدا.. تاون جاس تجري أعمال صيانة للغاز بالتجمع الأول

وفي سياق منفصل تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، أرض  مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة والتى تتمثل فى انطلاق المرحلة الأولى لمشروعات السيلكون المعدنى والصودا آش ومشتقاتها وغيرها من المشروعات المخططة.

وأكد الملا، أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول واضحة فى رؤيتها وأهدافها منذ انطلاقها عام 2016، وتضمنت تطوير الشركات القائمة وزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافة طاقات وكيانات جديدة تدعم خطط النمو والتنمية التي تقوم بها الدولة المصرية فى كافة المحافظات.

 

وأشار إلى أن مشروعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة وسيتم العمل على الإسراع بالانتهاء منها وفق المخطط لها نظرا لما لها من أهمية كبرى فى سد جانب مهم من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنطقة العلمين الجديدة وهى قيمة مضافة للصناعة بمصر وثمرة من ثمار تطوير البنية الأساسية، وأكد أنه لا تهاون فيما يخص تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البعد البيئى.

ولفت الملا، إلى أن عام 2023 شهد تأسيس مشروعات تتم لأول مرة بمصر لمنتجات  الصودا آش، ومنتجات السليكون.

صيانة للغاز الطبيعي المعادى القاهرة إعمال صيانة للغاز الطبيعي بـ المعادي إعمال صيانة للغاز الطبيعي

مواد متعلقة

"تاون جاس" تنظم حملة توعوية حول استخدامات الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

طلقات على ميكروباص تنهى حياة أربعينى فى حدائق أكتوبر

باستثمارات 60 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمصنع "كادى مصر" الصينى بـ"اقتصادية قناة السويس"

سعر كيلو السكر فى التموين.. وأسعار السلع التموينية الأخرى

احتفاء برئيسها الجديد.. 10 مليارات جنيه أرباح البورصة فى النصف الأول من التعاملات

4521 متقدمًا للمشاركة بالورش الفنية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى

زواج المحارم في مصر القديمة.. هل تزوج “الفراعنة” من بناتهم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟