الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة قاتل زوجته وابنتيه خنقا فى طنطا

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، أولى جلسات المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه خنقا بدائرة قسم أول طنطا لحين حضور محامي المتهم.

وصول المتهم وحضور أسرة المجني عليهم

وصل المتهم من محبسه وسط حراسة مشددة يرتدي ملابس بيضاء؛ حيث تم وضعه داخل قفص قاعة المحاكمة.

وشهدت المحكمة حضور أسرة المجني عليهم، ممثلة في والدة المجني عليها وشقيقتها الكبرى، كما ظهر "محمود. أ"، طالب بكلية الهندسة وهو الابن الناجي من تلك المذبحة، حيث ظهر على ملامحه الحزن الشديد.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بأزمة نفسية نتيجة تراكم الديون عليه.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهم

وكان المتهم اعترف أمام جهات التحقيق، أنه خطط للتخلص من زوجته صيدلانية طنطا وابنتيه في أثناء النوم بسبب تراكم الديون عليه، واستغل نومهن ودخل غرفة الأم وقبض بيديه حول رقبتها ولم يتركها إلا جثة هامدة، وكرر ذات التصرف مع ابنتيه، وبعد أن تأكد من موت زوجته وابنتيه حاول التخلص من نفسه عن طريق فتح الغاز في الشقة، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، بعد أن امتلأت الشقة بالغاز.

وأشار المتهم بقتل زوجته صيدلانية وابنتيه بأنه فتح باب شقته وخرج تاركًا الغاز في الشقة حتى يكون حجته أمام جهات التحقيقات في أن الوفاة سببها الغاز، لكن شقيقة زوجته اتهمته بارتكاب تهمة قتل زوجته وابنتيها بعد أن عثرت عليهن جثث هامدة، وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

محكمة جنايات طنطا قسم أول طنطا القتل العمد

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