إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شاب بطعنة فى البطن بالتجمع للجنايات

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الثلاثاء، إحالة المتهمين بالشروع في قتل شاب لسرقته بالإكراه لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "جمال. ع"، "حماده.ا ، ابراهيم .م عاطلين ، مسجلين في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه .

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بارتكابهما جريمة الشروع في قتل المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض مطواة بهدف سرقته .

وأقر المتهمان بأن هدفهم كان سرقته فقط وليس الشروع في قتله.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من أحد المستشفيات تفيد بوصول شاب مصاب بطعن فى البطن والانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.