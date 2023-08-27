سؤال برلماني بخصوص انهيار جزء من حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

تقدم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة ووزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة ووزير الزراعة، بشأن انهيار جزء من حوض التبريد الخاص بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بجحدم، والممتلئ بالمياه الناتجة من المحطة والتي لم يتم معالجتها كيمائيا.

جاء ذلك عملا بأحكام المادة 129 من الدستور والمادة 138 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب.



وكيل لجنة الخطة والموازنة: الانهيار تسبب في إتلاف الأراضي الزراعية وبعض المدافن



وأوضح ياسر عمر في سؤاله البرلماني، أن الانهيار تسبب في إتلاف الأراضي الزراعية بحوض الشيخ الشريفة بقرية جحدم، ما يسبب الضرر لكثير من المزارعين وإتلاف أكتر من 650 مدفنا لأهالي قرى مسرع وأولاد رايق ونجوع بني حسين ونجع رزيق بمركز أسيوط ومدافن قرية بني سند والعزب التابعة لقرية جحدم بمركز منفلوط، وكذلك انهيار جزئي لأكثر من 30منزل بعزبة الشيخة شريفة بقرية جحدم وقطع الطريق الرئيسي جحدم أسيوط.

كما أشار المهندس ياسر عمر في سؤاله البرلماني إلى معاناة أهالي جحدم منذ عام 2020م في مطالبة محطة الكهرباء والوزارات المختلفة بأن المياه الناتجة من أحواض التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة غير معالجة كيميائيا ووجود هذه الأحواض يسبب تلوث البيئة المحيطة.

وأكد عمر في نهاية سؤاله البرلماني ضرورة سرعة تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي طبقا للأصول الهندسية والبيئية، حيث أنه يوجد خط مواسير قطرة 16 بوصة بتكلفة عالية جدا وبطول 10 كيلو مترات، بداية من محطة كهرباء غرب نهايته في ترعة بني غالب بجوار مسجد الشيخة شريفة منذ عام 2020م لم يتم استخدامه حتى الآن.