الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب" يبحث مع أهالى "جحدم" بأسيوط أزمة المياه ومحطة الكهرباء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، بوفد من أهالي قرية جحدم والقرى المجاورة؛ لمناقشة حادث انهيار جزئي بأحد أحواض التبخير بطول حوالي 6 أمتار من الساتر الترابي فوق مستوى سطح الأرض والواقع خارج سور محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة بقرية جحدم.

حضر اللقاء العمدة سامح لطفي، عمدة قرية جحدم، والشيخ آف سلطان، رائد العمل التنموي والخيري بالقرية والقري المجاور وطه عطا وأشرف قاسم عثمان ووفد من أهالي القرية.

 ضرورة إنشاء محطة معالجة للقضاء على مشكلة أحواض التبخير

وناقش المهندس ياسر عمر ضرورة تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي للقضاء نهائيا على مشكلة أحواض التبخير كما ناقش الأضرار الواقعة بالمنطقة للمزارعين والأهالي والمقابر المهارة بجبانات جحدم ومسرع وأولاد رائق ونجع رزيق ونجوع بني حسين وضرورة متابعة لجان الحصر لتنفيذ التقارير.

وعرض سامح لطفي، عمدة قرية جحدم، مشكلات محطة كهرباء غرب أسيوط بقرية جحدم منذ بداية إنشائها حتى تسليمها وعدم تنفيذها لتوصيات الحوار المجتمعي، كما أوضح احتياجات قرية جحدم خلال الفترة القادمة من وحدة معالجة لمحطة مياه الشرب بقرية جحدم وضرورة فتح حوارات مجتمعية مع الشركات الكائنة بالمنطقة.

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وأشاد عمدة جحدم بدور حزب مستقبل وطن في المشاركات المجتمعية على مستوى المحافظة، وفتح لقاءات جماهيرية بالقرى والنجوع ودعمه لحلول الأزمات مع هذه الشركات الكبرى.

وأكد الشيخ “آف سلطان”، رائد العمل التنموي والخيري بالقرية والقرى المجاورة، ضرورة صرف التعويضات للمزارعين وإعادة تاهيل المقابر مرة أخرى وإعمار المنازل المنهارة نتيجة انهيار جزء من حوض التبريد التابعة لمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة.

وأشاد سلطان بدور الأجهزة التنفيذية وقيادات المحافظة والتنسيق فيما بينها وتشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمه وسرعة التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تداعيات الحادث ومنع تكراره مستقبلا، موضحا أن المشاركة المجتمعية والمسؤولية المجتمعية لهذه الشركات حق أصيل لقرية جحدم.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط أهالي قرية جحدم محطة كهرباء غرب اسيوط المركبه محطة معالجه لمياه الصرف الصناعي

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